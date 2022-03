Harderwijk begint verkiezingsdag met hoge opkomstcijfers

Na twee dagen stemmen is de gemeente Harderwijk een van de gemeenten met de hoogste opkomstcijfers. Bij aanvang van de derde en ‘echte’ verkiezingsdag heeft reeds 17,1 procent van de Harderwijkers gestemd, het dubbele van de percentages in de grote steden.

Van de vier grote steden heeft Den Haag tot dusver de grootste opkomst met 8,7 procent van de stemgerechtigden. Utrecht begint de derde verkiezingsdag met een opkomstpercentage van 7,1 procent. In Amsterdam stond de teller dinsdagavond op 6,2 procent en in Rotterdam is dat inmiddels 5,3 procent.

Woensdagochtend om 07.30 uur gingen de stemlocaties weer open.