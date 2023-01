Eigenaar weigert behandeling, hond met huidallergie in bewaring genomen

Afgelopen vrijdag is er op een particulier adres in Overbetuwe een hond in bewaring genomen. Het arme dier leed aan een ernstige, onbehandelde huidallergie en de eigenaar weigerde het daarvoor te (laten) behandelen

De LID (Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming) en de politie hebben daarom afgelopen vrijdag in overleg met de rijksdienst RVO de hond in bewaring genomen.

Door de aandoening had de hond te kampen met intense jeuk, ontstekingen en grote kale plekken in de vacht. De eigenaar weigerde de afgelopen maanden met het dier naar een specialist te gaan. Daarom heeft de inspectiedienst de viervoeter twee keer onder bestuursdwang naar een dierenarts gebracht voor behandeling. Omdat de man bij een derde controle opnieuw bleek de hond niet goed te verzorgen, is het dier meegenomen.

Kosten voor de eigenaar

Het dier is ondergebracht op een geheime opvanglocatie waar het de juiste verzorging krijgt. Alle kosten voor opvang, transport en medische behandelingen worden door de RVO op de eigenaar verhaald.

