Renkummer start petitie om hertenkampen te behouden

Renkummer Edwin is door de berichten dat herten niet op de toekomstige Huis- en hobbydierenlijst staan een petitie gestart om de hertjes ook op de lijst te laten zetten. Anders zal er op termijn ook een einde komen aan hertenkampen.

“Door de nieuwe positieflijst van te houden huisdieren dreigen hertenkampjes die al eeuwen in Nederland zijn te verdwijnen. De meeste van deze hertenkampen zijn ruim opgezet en de dieren hebben het er uitstekend! In de hertenkampen die ik zelf ken worden complete biotopen nagebouwd met bomen, rotspartijen en ja zelfs een kunstmatig riviertje. Dat de dieren het slecht zouden hebben is dus simpelweg niet waar.” zegt Edwin.

Wat is er aan de hand

De Huis- en hobbydierenlijst is de nieuwe ‘positieflijst’. Dit is een lijst met zoogdieren die je in huis en/of voor je hobby mag houden. Voor dieren die daar niet op staan, gaat na 1 januari 2024, als de lijst in zou moeten gaan, een overgangsregeling in. Je mag het dier dan nog houden tot het doodgaat maar er mag niet meer mee gefokt worden. Het betreffende dier mag na de ingangsdatum niet meer verkocht worden.

Op de lijst staan huis- en hobbydieren als een hond, kat, paard, geit of koe. Vreemd genoeg staan de lama, kameel en de alpaca, geen inheemse dieren, wél op de lijst en het hertje niet. Voor reptielen, vogels en amfibieën komen in een later stadium lijsten.

Al eeuwen in Nederland

De lijst is (en komen) er omdat, quote Rijksoverheid:

“Niet alle dieren zijn geschikt als huisdier. Sommige dieren hebben ingewikkelde verzorging nodig of ze kunnen ziektes overdragen. En sommige dieren zijn gevaarlijk”

Waarom de ongevaarlijke hertjes daar onder vallen is Edwin niet duidelijk: “Dat hertjes in hertenkampen gevaarlijk zouden zijn is uit de duim gezogen. Deze hertenkampjes zijn al eeuwen in Nederland, vaak zelfs in kleine dierentuinen gericht op kinderen en kinderboerderijen en er is nog nóóit iets voorgevallen. Onzin dus!”

Het allereerste hertenkamp was De Koekamp in Den Haag, die dateert van de 17e eeuw. Zo lang zijn er al hertenkampen in Nederland. In Wageningen, net over de Renkumse grens, lopen bij het Oranje Nassau’s Oord sinds jaar en dag ook herten, net als in Oosterbeek achter het Airborne Museum. Deze hertenkampen verdwijnen dan ook op termijn als de herten niet op deze positieflijst komen te staan.

Herten gevaarlijk?

De lijst wordt nog samengesteld maar minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft al laten weten dat herten niet op de lijst komen. Toch is ‘gevaar’ niet de reden dat herten niet op de lijst staan volgens de minister. Adema vindt dat ‘dam- en edelherten in velden en bossen moeten kunnen leven, en niet in een beperkte ruimte achter een hek moeten worden gehouden’. In dat opzicht is het opmerkelijk dat dieren als muizen, fretten, ratten en konijnen wél op de lijst staan.

Volgens de Rijksoverheid worden de dieren ingedeeld in een risicoklasse. Klasse A, B en C staan op de lijst. D, E en F niet. In de beoordeling van de damherten staat dat ze meteen in risicoklasse F ingedeeld zijn. ‘Bij damherten is er gevaar op zeer ernstig letsel

bij de mens, waardoor het damhert direct onder risicoklasse F valt.’ staat bij de beoordeling (pag 468) te lezen. Is het hertje dan toch gevaarlijk? Wie denkt aan de onschuldige Bambi’s zou toch zeggen van niet.

Daarnaast is er een hoog risico op zoönosen(infectieziekten) vastgesteld. Wat ook weer een reden is om het hertje in de hoog-risico-klassering op te nemen.

Vertier bij zorginstellingen

“Veel hertenkampen staan ook bij zorginstellingen en revalidatiecentra, voor deze mensen is het vaak het enige vertier wat ze hebben en wat voor hen bereikbaar en haalbaar is. Deze zouden dus moeten verdwijnen! Niet omdat dit gevaarlijk is zoals men probeert te beweren en ook niet om het welzijn van de hertjes in die hertenkampen, die hebben het uitstekend.” aldus Edwin.

De hoop is minister Adema met deze petitie tot andere gedachten te brengen.

Je vindt de petitie hier bij Avaaz.

