Eerste Gelders Regenboog Stembusakkoord gesloten in Ede

Regio – Vrijdagavond 24 februari werd in Ede het eerste Gelders Regenboogdebat georganiseerd. Dertien politieke partijen gingen met elkaar het debat aan over het verbeteren van de positie van LHBTI+ personen in de provincie.

Tien partijen hebben daarna hun handtekening onder het Gelders Regenboog Stembusakkoord gezet.

Rol van de Provincie

In een vol Astrant in Ede gaven de politici hun kijk op de veiligheid en het bevorderen van diversiteit en inclusie op het gebied van LHBTI+ in Gelderland. Aan de hand van vier stellingen debatteerden ze onder andere over de rol van de provincie en de inzet die er van dat overheidsorgaan verwacht mag worden. Als slotakkoord werd er voor het eerst een Gelders Regenboog Stembusakkoord gesloten.

In dit akkoord committeren de politieke partijen zich aan hun inzet voor de LHBTI+ gemeenschap. Zo moet er wat hen betreft een Regenboogfonds worden ingesteld, gaat de provincie regelmatig een Regenboogoverleg organiseren en komt er duidelijk aandacht voor LHBTI+ in het provinciale cultuur- en mediabeleid.

Het akkoord is ondertekend door 50Plus, BBB, CDA, D66, GroenLinks, Lokale Partijen Gelderland, PvdA, Partij voor de Dieren, SP en Volt.

Niet ondertekend

VVD en BVNL namen wel deel aan het debat, maar besloten niet te ondertekenen. Ditzelfde geldt ook voor de ChristenUnie, die wel met een eigen manifest kwam over diversiteit en inclusie.

De avond is georganiseerd door vier COC-verenigingen die in Gelderland actief zijn: COC Midden-Gelderland, COC Regio Nijmegen, COC Twente-Achterhoek en COC Zwolle. Deze verenigingen zetten zich in voor de acceptatie en emancipatie van LHBTI+ personen in de provincie.

♦♦♦

Wil je niets missen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Of blijf op de hoogte via Facebook , Twitter of Instagram

Twitter of Instagram Lokaal (pers)bericht of evenement insturen? Dat kan via ‘Deel je nieuws’

Renkum.nieuws.nl richt zich op berichtgeving op lokaal niveau. Onze bezoekersaantallen blijven stijgen, wat onder andere goed is voor de zichtbaarheid van onze adverteerders. Wil jij je naamsbekendheid vergroten?

Wij denken graag met je mee om de reclame-euro zo optimaal mogelijk te besteden. Door lokaal te adverteren op Renkum Nieuws tegen een concurrerende prijs! Neem contact op met Dolf Verschuren via de telefoon: 06 – 4025 3846 of mail: [email protected].

De redactie is te bereiken via [email protected].