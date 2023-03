Nijmegen mag op proef onderwijs aan asielkinderen versoepelen

Nijmegen mag op proef soepeler omgaan met het onderwijs aan kinderen uit de crisisnoodopvang in die gemeente. De strikte regels die nu voor dat onderwijs gelden zijn voor diverse gemeenten die crisisopvangplekken willen realiseren een probleem. Het Rijk erkent dat en daarom zijn de ministeries van Onderwijs en Justitie en Veiligheid bezig met een spoedwet om meer ruimte te bieden aan passende oplossingen voor het onderwijs aan jonge vluchtelingen die nog niet in een asielzoekerscentrum wonen.

Dat hebben burgemeester Hubert Bruls en wethouder Grethe Visser van Nijmegen donderdag gezegd. Nijmegen opent half april een crisisnoodopvangcentrum voor 1200 asielzoekers, onder wie een onbekend aantal kinderen. Bruls zegt dat een soepeler regeling voor het onderwijs een voorwaarde was waaronder Nijmegen een van de grootste crisisopvanglocaties van Nederland wilde realiseren. Nijmegen is nu aangewezen als pilotgemeente.

Het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio, waarvan Bruls voorzitter is, klaagt al langer over de in hun ogen rigide opstelling van de Inspectie voor het Onderwijs. Die eist dat asielkinderen onderwijs krijgen volgens de regels die voor alle Nederlandse leerlingen gelden. “Dat is heel vervelend, want het knelt in veel gemeenten. Die proberen alles goed te regelen en dan krijgen ze de inspectie op hun dak. Terwijl een dak boven het hoofd voor een kind op de vlucht volgens mij toch belangrijker is dan onderwijs volgens alle regeltjes”, aldus Bruls.

In Nijmegen zullen nu onder anderen gepensioneerde leerkrachten en vrijwilligers voor het “educatieve aanbod” aan de asielkinderen gaan zorgen. Dat gebeurt in combinatie met sport en dagbesteding. Bruls hoopt dat de ervaringen in Nijmegen het wetsvoorstel zullen voeden. Wanneer de spoedwet naar de Tweede Kamer gaat kon hij donderdag niet zeggen. “Dit soort dingen kan lang duren”, zei hij, verwijzend naar de spreidingswet die ook enorme vertraging oploopt. Of meer gemeenten het onderwijs aan asielkinderen anders mogen gaan regelen, is nog niet bekend.