VluchtelingenWerk baalt van noodopvang Nijmegen, wil vaste opvang

VluchtelingenWerk Nederland zegt het triest te vinden dat er opnieuw vluchtelingen in een noodopvang komen. De organisatie reageert donderdag op de aankondiging van de gemeente Nijmegen dat er 1200 tijdelijke opvangplekken voor vluchtelingen in de stad komen.

“Het blijft een lapmiddel, en geen permanente oplossing”, zegt een woordvoerder van VluchtelingenWerk Nederland. “Dit mag niet het nieuwe normaal worden. Er zijn vaste opvanglocaties nodig waar de opvang echt goed kan worden georganiseerd, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en goede begeleiding.”

Desondanks is VluchtelingenWerk blij met het besluit van de gemeente. “Nijmegen neemt opnieuw haar verantwoordelijkheid als het erop aankomt. Het tekort aan opvangplekken is zo groot dat elke opvangplek het verschil maakt tussen een vluchteling op straat of een vluchteling onder een dak. We hopen dat meer gemeenten hier een voorbeeld aan nemen.”

De opvangplek op het sportpark Winkelsteeg in Nijmegen wordt een van de grotere van Nederland. Er worden zes paviljoens gebouwd. Ook komen er woonunits voor gezinnen met kinderen. Halverwege april kunnen de eerste bewoners er terecht. De crisisopvang blijft tot november van dit jaar open.