DNA bewijst: wolf beet vorig jaar 18 schapen dood in de gemeente

Zodra er dieren doodgebeten of verwond worden gevonden, worden deze gemeld bij BIJ12 als er vermoedens zijn dat de dieren aangevallen zijn door een ander dier. Er wordt dan DNA afgenomen zodat bekeken kan worden wie de schuldige was. Een hond, een wolf, vos of misschien een goudjakhals want ook dat behoort tot de mogelijkheden.

Eens in de drie maanden worden de uitslagen van deze DNA monsters bekend gemaakt en komt meestal vast te staan welk dier verantwoordelijk was voor de dood van een ander dier. Meestal, want soms lukt het niet de afkomst definitief vast te stellen, of uit te sluiten.

Driemaal zijn er in 2022 schapenkuddes aangevallen in de gemeente Renkum. Daarvan is bij alle drie de zaken door DNA vast komen te staan dat een wolf de dader was. De aanvallen vonden allemaal in het laatste kwartaal van 2022 plaats.

03-10 Renkum, 3 schapen

27-10 Wolfheze, (was Heelsum) 12 schapen

09-11 Wolfheze, 3 schapen

Verder is er nog een melding van een doodgebeten kalf door een wolf (DNA vastgesteld) op 29 juli 2021 in Doorwerth in de lijst te vinden. Uit het kaartje hier uit 2021, blijkt dat de wolf toen zijn gebied had uitgebreid richting de Rijn en ons gebied (klik voor vergroting). In januari dit jaar werd er nog een wolf gespot met een video aan de Schaapsdrift in Renkum.

De aanval op de schaapskudde afgelopen weekend is de eerste melding die dit jaar uit de gemeente Renkum bij BIJ12 gedaan wordt. Omdat dit aan het eind van dit kwartaal gebeurd is, is de uitkomst van het DNA onderzoek waarschijnlijk snel bekend. Als vast komt te staan dat de weidedieren zijn omgekomen door de wolf, dan wordt er een schadevergoeding uitgekeerd, bij aanvallen door andere dieren niet.

Wolf is seriedelinquent

De wolf is het vaakst de dader geweest van dode dieren in 2022 gemeld bij BIJ12 maar ook de hond is een veelpleger. Je zou denken dat de hond wat minder bruut te werk gaat dan de wolf. Maar in Hallum, Friesland wist de hond (of honden, daderaantallen worden niet vermeld) op 1 december vorig jaar toch 16 schapen te doden. De arme schapen kunnen zich niet verweren of hard wegrennen en zijn daarom een zeer makkelijke prooi voor zowel wolf als hond als zij hun gang kunnen (blijven) gaan.

Of je hier wel van een prooi moet spreken bij dusdanige grote aanvallen is discutabel. Het waren zeker geen prooien omdat de wolf of hond honger had. Gegeten wordt er namelijk nauwelijks van de gedode dieren. Ze worden wel verwoest en uiteengereten, anderen zwaar verwond. Soms is blijkbaar 1 ‘prooi’ genoeg, soms is het na 10 dode dieren nog niet voldoende en slaat de razernij toe waarna een slagveld ontstaat. Om voedsel gaat het dan niet meer.

De wolf bijna 85% schuldig

BIJ12 ontving de eerste melding op 7 maart 2015. Sinds die tijd zijn er, tot 22 maart 2023, 904 meldingen uit heel Nederland geweest van gedode of verwonde dieren door een ander dier.

202 meldingen zijn nog niet verwerkt (van afgelopen kwartaal) of waarvan is niet vast komen te staan van welk dier het DNA was. De melding wordt verwerkt als ‘aanval’. Bij dader, gaat men uit van de soort, aantallen zijn niet bekend. Een aanval wordt haast nooit gezien.

Van de 702 gemelde aanvallen (tot eind december 2022) waarvan het DNA al wel bewees van welk dier het was of waarbij een sterk vermoeden van het aanvallende dier is, was de (vermoedelijke) dader:

591 keer de wolf

74 keer de hond

32 keer de vos

5 keer de goudjakhals (overige mogelijke dieren zijn niet bekeken)

Dat maakt de wolf schuldig in bijna 85% van de 702 aanvallen, de hond was in bijna 11% van de aanvallen de boosdoener.

Schaap het grootste slachtoffer

Van alle 904 gemelde aanvallen (tot 22 maart 2023) was het slachtoffer:

809 keer het schaap

35 keer het kalf

11 keer de pony

10 keer de pink (een rund tussen kalf en koe)

8 keer de geit en 8 keer de koe

5 keer het paard

3 keer de alpaca

2 keer de hond en 2 keer het veulen

1 keer de kip (overige mogelijke dieren zijn niet bekeken)

Het schaap was in alle aanvallen vanaf het bijhouden, in bijna 90% het slachtoffer, vaak in meerdere aantallen. Hier worden de dode dieren in berekend toch zijn er meestal nog veel gewonde dieren zoals afgelopen weekend. De gewonden worden bij grote aanvallen niet altijd er apart bij vermeld. Een aantal van hen zal daarna alsnog afgemaakt moeten worden. Schapen die zwanger zijn en het overleefd hebben, zullen naar alle waarschijnlijkheid van de stress hun lammetjes verliezen. De schade stopt niet bij de aanval alleen en groter dan in de lijst weergegeven.

Het paard heeft het vaakst een aanval overleefd in de afgelopen jaren maar de meeste andere dieren overleven een aanval, net als de schapen, niet. Daarbij maakt het niet veel uit of hier een wolf, hond, vos of goudjakhals verantwoordelijk voor was.

Het aantal aanvallen verschilt behoorlijk maar destructief voor weidedieren zijn ze allemaal.

