Nijmegen sluit deel centrum ’s avonds en ’s nachts af om overlast

Nijmegen sluit met ingang van 1 juli een deel van het centrum van de stad af voor gemotoriseerd verkeer om overlast tegen te gaan. Het gaat om straten waar veel coffeeshops en cafés zijn gevestigd en waar ook op straat in drugs wordt gehandeld. De afsluiting geldt van 18.00 uur ’s avonds tot 06.00 uur ’s morgens.

Nijmegen heeft vorig jaar geëxperimenteerd met de avond- en nachtafsluiting. Dat gebeurde toen bleek dat 91 procent van de bewoners van de straten overlast ervaarde. Uit steekproeven tijdens de experimenten bleek volgens de gemeente dat de leefbaarheid en de verkeersveiligheid effectief verbeterde door de afsluiting. Ook de politie merkte dat het gebied rustiger en veiliger werd. Er waren wel klachten over parkeren, want door de afsluiting van de straten verdwijnen veel parkeerplaatsen.

Nijmegen gaat borden en camera’s plaatsen in het gebied dat op slot gaat. Horecaondernemers en winkeliers kunnen hun zaak altijd bereiken, garandeert de gemeente. Over drie maanden volgt een evaluatie van de maatregelen. De afsluiting van de centrumstraten is tevens een stap in het beleid van de gemeente om auto’s zo veel mogelijk uit het centrum te gaan weren. Binnenkort start ook een proef met een elektrisch busje dat rondjes door het centrum rijdt. Mensen kunnen buiten het stadscentrum op de bus stappen en gratis naar de plaats van bestemming in het centrum reizen.