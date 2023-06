Deel mensen terug in woning na brand in flatgebouw Arnhem

Een deel van de mensen die wegens een brand geëvacueerd werden uit een flatgebouw in Arnhem, is teruggekeerd naar hun woning. Voor mensen die niet terug kunnen wordt opvang geregeld, meldt de brandweer.

De brand woedde in de nacht van woensdag op donderdag. Deze werd rond 03.30 uur ontdekt in een woning op de vierde etage van het gebouw aan Stedumhof in de wijk Vredenburg. Tientallen mensen moesten hun woning verlaten en werden opgevangen in een ruimte in het flatgebouw. Een iemand is nagekeken door ambulancepersoneel in verband met rookinhalatie.

De brandweer rukte met meerdere eenheden uit om het vuur te bestrijden en ongeveer een half uur later was de brand geblust. Hoeveel mensen terug kunnen in hun woning is niet precies bekend bij de brandweer.