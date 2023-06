Strand waar stuk van Waalbrug in Nijmegen neerkwam blijft dicht

Een deel van het strand in Nijmegen waar zaterdag een onderdeel van de Waalbrug naar beneden kwam, blijft zondag dicht voor bezoekers. De plek is afgezet met hekken. Ook wordt een drone ingezet voor de inspectie van de brug, meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat (RWS) zondag.

De oorzaak is nog niet bekend. Mogelijk speelde het warme weer een rol, maar dat wordt nog onderzocht, aldus de woordvoerder.

Op het Waalstrand waren in de middag mensen aanwezig toen het stuk van de brug naar beneden viel. Tegen Omroep Gelderland zegt een strandbezoeker dat het onderdeel op enkele centimeters van haar en andere bezoekers terechtkwam. Het is niet bekend hoe groot het gevallen deel is. Rijkswaterstaat zegt dat de brug veilig genoeg is voor verkeer.

Vorig jaar in augustus vielen ook onderdelen van de brug naar beneden, bevestigt RWS na berichtgeving van Omroep Gelderland. Platen kwamen neer op het terras van een horecazaak onder de Waalbrug, laat de gemeente Nijmegen zondag weten.