Vier aanhoudingen in onderzoek naar drugshandel Zutphen en Lochem

De politie heeft dinsdag in Zutphen, Lochem en Arnhem vier mensen aangehouden in een drugsonderzoek. Ook zijn meerdere woningen in Zutphen en Lochem doorzocht. De politie trof onder meer contant geld en soft- en harddrugs aan.

De verdachten zijn twee mannen van 34 uit Lochem, een vrouw van 33 uit Lochem en een man van 32 zonder vaste woon- of verblijfplaats. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de handel in verdovende middelen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

Het onderzoek was een half jaar geleden begonnen. Het werd ingesteld na signalen over een drugsdealer die actief zou zijn in Lochem en Zutphen.