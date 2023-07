Gelderland dient als laatste gebiedsplan in en wil 10 miljard euro

Bijna twee weken na de deadline heeft Gelderland als laatste provincie haar plannen voor het landelijk gebied ingediend. Gelderland zegt minimaal 10 miljard euro nodig te hebben om voor de beoogde transitie van het platteland te zorgen, te beginnen op de Veluwe, het grootste Natura 2000-gebied van Nederland. Het Rijk heeft in totaal 24,3 miljard euro gereserveerd voor alle provincies, maar hun gezamenlijke financiƫle wensen overstijgen ruimschoots de 50 miljard.

Christianne van der Wal, demissionair minister voor Natuur en Stikstof, wilde uiterlijk 1 juli van alle provincies een conceptversie van hun gebiedsprogramma’s hebben. Acht provincies waren op tijd, de andere vier kregen op hun verzoek uitstel. Utrecht en Noord-Brabant dienden vorige week hun zogeheten Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) in, Zeeland deed dat dinsdag en Gelderland stuurde de papieren donderdag op.

In het PPLG beschrijven de provincies hoe ze via een gebiedsgerichte aanpak de vastgestelde doelen wat betreft natuur, water, stikstof en klimaat willen gaan halen. “Dit mag geen vertraging oplopen door de val van het kabinet”, zegt de Gelderse gedeputeerde Harold Zoet. “Want onze boeren en natuur hebben duidelijkheid nodig.”

In een brief aan Van der Wal benadrukt Gelderland dat generieke maatregelen voor stikstofreductie in alle sectoren nodig zijn. De provincie wacht, vanwege het uitblijven van een landbouwakkoord, ook op een “helder toekomstperspectief voor de land- en tuinbouw”.

Van de naar schatting 3000 bedrijven die onder de vorige maand gepresenteerde piekbelastersregeling vallen, zitten er zo’n 1800 in Gelderland, vooral op en om de Veluwe. Andere regelingen, zoals voor boeren die willen verhuizen of innoveren, zijn nog in de maak. “We gaan ervan uit dat die regelingen er gewoon komen, ondanks de val van het kabinet”, aldus Zoet.

Gelderland legt met 10 miljard de grootste claim op het geld uit het transitiefonds. Zuid-Holland (9 miljard) en Noord-Brabant (8) zetten eveneens hoog in. Limburg (zo’n 6 miljard), Overijssel (5,2), Friesland (4,5), Utrecht (3,7), Groningen (3,1), Zeeland (1,7), Noord-Holland (1,2) en Flevoland (1) hebben ook concrete bedragen genoemd. Drenthe deed dat als enige provincie niet.

Het ministerie van Landbouw en Natuur liet eerder al weten dat er niet meer geld beschikbaar komt dan wat hiervoor gereserveerd is. Volgens een woordvoerder hebben de provincies begin dit jaar een indicatie gekregen van de verdeling ervan.