Rivierenland vervangt drijvend gemaal bij de Linge in Gelderland

Waterschap Rivierenland gaat het drijvende gemaal De Pannerling bij Doornenburg in Gelderland vervangen door een vaste installatie. De Pannerling is een heel belangrijk gemaal voor de waterhuishouding in Nederland in tijden van lage waterstanden, want het gemaal pompt water vanuit het Pannerdensch Kanaal naar de Linge. De Linge is de enige grote watergang in de Betuwe en daarom belangrijk voor landbouwers en fruittelers.

De Pannerling is in 2005 gebouwd. Tegenwoordig komen droge zomers steeds vaker voor. Als de waterstand te ver zakt in het Pannerdensch Kanaal, een zijtak van de Rijn, moet het waterschap extra buizen aan het gemaal bouwen om voldoende water te kunnen pompen. Bij hoogwater, wat ook vaker voorkomt dan vroeger, moet het drijvende gemaal afgekoppeld worden.

Het nieuwe, vaste gemaal kan 120 kubieke meter water per minuut meer naar de Linge pompen. Het gemaal krijgt een vislift om vissen van de Rijn naar de Linge te laten zwemmen en omgekeerd. Het drijvende gemaal was een groot obstakel voor vissen, aldus het schap.

Rivierenland denkt dat het nieuwe gemaal volgende zomer klaar is. Het karwei gaat ruim 11 miljoen euro kosten.