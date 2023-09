Vrouw doodgestoken in Apeldoorn, verdachte opgepakt

Door een steekincident in Apeldoorn is dinsdagmorgen een vrouw om het leven gekomen, meldt de politie. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie nog niets zeggen. Er is een verdachte aangehouden. Het gaat om een man zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. Hij wordt verhoord over zijn mogelijke betrokkenheid bij het incident.

Het incident was rond 11.00 uur aan de Casper Fagelstraat in het zuidelijke deel van Apeldoorn. De vrouw werd zwaargewond op straat gevonden, laat een politiewoordvoerster weten. Ambulancepersoneel heeft nog geprobeerd haar te reanimeren, maar de hulp mocht niet baten. Het slachtoffer is ter plaatse overleden.

De politie doet onderzoek naar de toedracht en roept getuigen op zich te melden.