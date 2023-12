Gelderse Roos Prijs 2024 zet jongeren in de schijnwerpers

Erfgoedorganisaties die zich inzetten voor jongeren maken kans op een prijs van €2.500. In 2024 reikt Erfgoed Gelderland opnieuw de Gelderse Roos Prijs uit. Hiermee geeft de coöperatie van meer dan 240 Gelderse erfgoedorganisaties een podium aan inspirerende erfgoedprojecten.

Deze editie ligt de focus op het thema jongeren. Welke organisatie weet jongeren op een bijzondere manier te betrekken bij het Gelderse erfgoed? Initiatieven, plannen of projecten kunnen genomineerd worden via erfgoedgelderland.nl/gelderse-roos-prijs. De inschrijfperiode sluit op 31 januari 2024.

Jongeren centraal

In 2024 staat de Gelderse Roos Prijs in het teken van jongeren (18 t/m 30 jaar). Erfgoed Gelderland zoekt erfgoedorganisaties die jongeren op een creatieve manier weten te betrekken. Bijvoorbeeld doordat jongeren er graag vrijwilligerswerk doen, of doordat ze jongeren een plek geven in het bestuur. Sommige erfgoedorganisaties hebben een eigen jongerenraad of richtten de publiekspresentatie speciaal voor deze doelgroep in. Ken jij een project in Gelderland dat erfgoed en jongeren succesvol met elkaar verbindt?

Dien het project in en wie weet wint deze erfgoedorganisatie de Gelderse Roos Prijs 2024 t.w.v. €2.500 euro. Meer informatie en de deelnamecriteria vind je op: erfgoedgelderland.nl/gelderse-roos-prijs.

Goede voorbeelden uit de praktijk

Alle ingezonden projecten worden door Erfgoed Gelderland in de schijnwerpers gezet als goede praktijkvoorbeelden, want van elkaar successen kun je leren. Een onafhankelijk jury, voornamelijk bestaande uit jongeren, beoordeelt de inzendingen. In maart 2024 is de top 10 bekend.

Deze initiatieven worden uitgenodigd om hun projecten te pitchen aan de jury. Op basis hiervan wordt een top 3 geselecteerd. De winnaar van de Gelderse Roos Prijs 2024 wordt onthuld bij de uitreiking op 15 april 2024 en ontvangt een geldbedrag van €2.500.

Jongeren hebben de toekomst

Met de Gelderse Roos Prijs 2024 wil Erfgoed Gelderland laten zien dat het betrekken van jongeren bij erfgoedorganisaties niet alleen belangrijk is voor het behoud van ons erfgoed, maar dat het ook kan leiden tot vernieuwing en verfrissende ideeën. Meer informatie: erfgoedgelderland.nl/gelderse-roos-prijs.

