Noodopvang in Zoutkamp klaar voor mensen uit Afghanistan

De kazerne in Zoutkamp is ingericht en klaar om de eerste noodopvang te verlenen aan mensen die door de overheid uit Afghanistan zijn gehaald, zegt een woordvoerster van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) woensdag. “In theorie kunnen er vannacht al mensen slapen, de bedden staan klaar.”

Onbekend is nog wanneer de eerste mensen naar de opvang in Groningen komen. “Wij krijgen een sein als een vliegtuig is geland en mensen hiernaartoe komen”, aldus de COA-woordvoerster. De Willem Lodewijk van Nassaukazerne werd dinsdag door het ministerie van Defensie aangewezen als noodopvanglocatie, het COA richt de locatie in.

In de kazerne is ruimte voor 540 personen en er zijn kamers voor 14, 9, 4 of 2 personen. Op een buitenplaats, die wordt afgeschermd met een nog te plaatsen hek, wordt woensdagmiddag een paviljoen opgezet. “Die zal als eetzaal en recreatieruimte dienen, dus mensen kunnen daar of in hun slaapruimte zijn.” Daarnaast zal het COA de Afghanen begeleiden en mensen met vragen en zorgen te woord staan.

Nog onduidelijk is hoe lang mensen in Zoutkamp blijven. “Bij aankomst moeten ze eerst tien dagen in quarantaine vanwege Covid, dus zeker is dat ze die tijd hier doormaken. In die periode loopt er een versnelde procedure bij het IND.” De kazerne dient als eerste noodopvang, daarna wordt gekeken of mensen op een andere plek opgevangen kunnen worden.

Het COA heeft volgens de woordvoerster in eerste instantie een contract van een maand met de overheid om de opvang in Zoutkamp te verlenen.