COA: noodopvanglocatie Afghaanse evacués in Zoutkamp langer open

De noodopvanglocatie voor Afghaanse evacués in het Groningse Zoutkamp kan langer gebruikt worden, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) dinsdag. Het ministerie van Defensie stelt de locatie, de Willem Lodewijk van Nassaukazerne, tot 1 mei 2022 ter beschikking.

De locatie is sinds augustus van dit jaar in gebruik voor de opvang van Afghaanse evacués. Zij moesten Afghanistan die maand halsoverkop verlaten omdat de Taliban de macht in het land hadden overgenomen. Nederland voerde destijds ook evacuatievluchten uit om mensen die vreesden voor hun leven het land uit te krijgen. Ook werden in Zoutkamp tijdelijk asielzoekers uit Ter Apel opgevangen.

In totaal kunnen er in de kazerne ongeveer vijfhonderd mensen opgevangen worden en zijn die plekken momenteel allemaal in gebruik, zegt een woordvoerder. Aanvankelijk zaten er veel evacués uit Afghanistan, zoals leden van het ambassadepersoneel uit Kabul en hun gezinnen. In oktober werden deze mensen overgebracht naar een noodopvanglocatie in het Gelderse Harskamp. Daarna werden asielzoekers uit Ter Apel gehuisvest in Zoutkamp. Toen die later weer vertrokken naar andere locaties, keerden veel Afghaanse evacués weer terug naar Zoutkamp, waar zij op dit moment verblijven.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de locatie in Zoutkamp tot eind november zou openblijven. Maar “afstemming” met Defensie leidde tot deze verlenging, aldus de woordvoerder.