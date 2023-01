Zeven opnames in brandwondencentrum Martini Ziekenhuis Groningen

Het brandwondencentrum van het Martini Ziekenhuis in Groningen heeft een drukke oudejaarsnacht achter de rug. Zeven patiƫnten zijn opgenomen en nog eens zeventien mensen zijn behandeld aan hun verwondingen.

De artsen van het brandwondencentrum hebben ook telefonisch nog eens twaalf mensen advies gegeven over hun brandwonden. Een woordvoerster zegt dat er “opvallend veel” mensen gewond zijn geraakt door het carbidschieten. Deze oudejaarsnacht waren er dertien ongelukken met carbid, een aantal dat al een paar jaar stijgt. Dit jaar heeft ook de harde wind ervoor gezorgd dat veel ongelukken met vuurwerk gebeurden, aldus de zegsvrouw. Het brandwondencentrum werd daarnaast vaak door huisartsen en andere ziekenhuizen gebeld voor advies.

Ook in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam zijn vier mensen opgenomen in het brandwondencentrum voor verwondingen aan hun gezicht door vuurwerk. De woordvoerster zegt dat het “hartstikke druk” was. Het brandwondencentrum in Beverwijk heeft zeven mensen behandeld aan hun lichte brandwonden, maar niemand hoefde daar te worden opgenomen. De Nederlandse Brandwonden Stichting verwacht dat alle drie de centra ook de komende dagen nog druk zullen zijn doordat mensen zich pas later laten behandelen aan hun brandwonden.

De brandwondencentra van Nederland signaleerden begin november al de eerste tientallen kinderslachtoffers van vuurwerkongelukken met kindervuurwerk, zoals ogenschijnlijk onschuldige grondbloemen en fonteintjes, meldde de Brandwonden Stichting. Er was soms al sprake van derdegraads brandwonden met operaties. “Als er in dit tempo slachtoffers bij blijven komen, kunnen we spreken van een serieus probleem”, zei kinder- en brandwondenchirurg Annebeth de Vries van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk toen.