Station Groningen tijdelijk ontruimd om persoon in torenkraan

Het station van Groningen is maandagavond ontruimd geweest vanwege een persoon die in een torenkraan was geklommen. Daardoor was een gevaarlijke situatie ontstaan. De politie meldt dat de persoon inmiddels veilig naar beneden is gehaald en is aangehouden.

Het treinstation is weer vrijgegeven. Het treinverkeer van en naar Groningen, dat tijdelijk stillag, wordt weer opgestart, meldt een woordvoerder van de NS.

Om de persoon uit de kraan te halen waren specialisten ingeschakeld. Over het motief en de identiteit van de persoon die in de kraan was geklommen, kan een politiewoordvoerster niets zeggen.