Plan kabinet helpt zwaarst geraakte Groninger mogelijk amper

Een belangrijke maatregel van het kabinet om de afhandeling van aardbevingsschade voor Groningers te verruimen en versimpelen, dreigt tot grote verschillen te leiden. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) wijst er in een brief aan het kabinet op dat juist gedupeerden met de grootste schades in de kern van het bevingsgebied “niet tot zeer beperkt” worden geholpen met de voorgestelde ingreep.

Het gaat om het plan om bij schades onder de 40.000 euro niet uit te pluizen welk deel van de schade precies door de aardbevingen zijn veroorzaakt. Volgens het IMG is dit “ruimschoots de belangrijkste maatregel voor de schadeafhandeling”, maar kleven er onbedoeld negatieve effecten aan het voorstel. Zo worden mensen met grote schades niet geholpen, omdat de kosten van hun schade veelal boven de 40.000 euro uitkomen.

De aanvragen van veel huis- of pandeigenaren met grote schades zijn bovendien al afgehandeld. In veel van deze oude gevallen is “(veel) minder toegekend” dan de 40.000 euro die nu wordt voorgesteld. Als het kabinet kiest de maatregel niet met terugwerkende kracht te laten ingaan – wat de kosten flink zal doen oplopen – zijn deze mensen “dus slechter af dan aanvragers in de rand van het gebied die nooit iets hebben gemerkt van de aardbevingen en ook geen schademelding hebben gedaan”.

Dat zou een “onacceptabele uitkomst” zijn, schrijft het IMG in een brief aan premier Mark Rutte en staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw). Het IMG reageert in die brief op de uitvoerbaarheid van het maatregelenpakket dat het kabinet aankondigde in reactie op het enquĂȘterapport over de gaswinning in Groningen. Daarnaast leidt de maatregel tot hogere uitvoeringskosten. De grens van 40.000 euro zit volgens het instituut bovendien het oplossen van complexe situaties in de weg, “zoals bij monumentale panden, agrarische bedrijven, kerken en woningen waar al jarenlang steeds nieuwe schade ontstaat”.

Enkele maatregelen uit het pakket zouden, zeker in samenhang, tot dusdanig grote verschillen tussen gedupeerden kunnen leiden, “dat dit tweespalt in gemeenschappen zal veroorzaken”. Temeer omdat de grens tussen verschillende gevallen soms rechtdoor een dichtbevolkt gebied zou lopen.