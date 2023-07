Groningse partijen overwegend positief over coalitieakkoord

Het coalitieakkoord op hoofdlijnen dat de BBB, Groninger Belang, PvdA en de ChristenUnie in de provincie Groningen vorige week presenteerden, krijgt van de meeste oppositiepartijen overwegend positieve recensies. De voornaamste klacht tijdens een debat in Provinciale Staten was dat er nog veel moet worden uitgewerkt. Maar dat hun inbreng daarbij is gewenst werd verwelkomd, ook door een partij als de PVV.

Het akkoord van de vier partijen, genaamd ‘Veur Mekoar’, zet onder meer in op leefbaarheid, bestaanszekerheid, armoedebestrijding, woningbouw en de overgang naar duurzame energie. De coalitie, die 23 van de 43 Statenzetels heeft, wil de Groningers na de “ontwrichtende ramp” die gaswinning en aardbevingen hebben veroorzaakt een nieuw begin bieden.

De coalitiepartijen willen met de oppositie samenwerken om het beste beleid voor de Groningers te formuleren. “Het sociaaldemocratisch idealisme druipt ervan af”, zei D66-fractievoorzitter Sander Claassen. Zijn VVD-collega Erik Jan Bennema is ook overwegend positief. Hij noemde het op belangrijke punten misschien wel beter dan het vorige akkoord waar de VVD aan meeschreef. “Al hadden we een steviger visie en scherpere keuzes verwacht.”

Laura Reinink van Volt is zeer tevreden dat ‘verdozing’ een halt wordt toegeroepen, doelend op de intentie geen nieuwe grote datacenters en distributiecentra meer toe te staan. Zes oppositiepartijen riepen op de Lelylijn, een snelle verbinding tussen Groningen en de Randstad, tot een prioriteit voor de korte termijn te maken. De coalitie ziet dat meer als een ambitie voor de langere termijn.

Gedwongen onteigening van boerengrond is in Groningen niet aan de orde. Natuurorganisaties zouden volgens het akkoord “boerinclusiever moeten gaan naturen en boeren natuurinclusiever gaan boeren”. Fractievoorzitter Gouke Moes van verkiezingswinnaar BBB wil beide ontwikkelingen stimuleren. “Landbouw is natuur en natuur kan ook landbouw zijn. Dat kan een win-win zijn”.

Ondanks veel onzekerheden rond de landbouwopgaven is zeker dat er veel druk op de agrarische sector staat, aldus Moes. Hij wil daar samen met de andere partijen oplossingen voor vinden. Op de aankondiging van een motie van Volt, GroenLinks en D66 dat rond stikstof en klimaat de wetenschappelijke consensus leidend moet zijn, zei Moes: “Ooit was er wetenschappelijke consensus dat de aarde plat was”.