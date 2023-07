Nacht van Winschoten afgelast vanwege reeks geweldsincidenten

Vanwege een groot aantal geweldsincidenten in Winschoten is besloten dat het feest de Nacht van Winschoten niet doorgaat. De gemeente Oldambt, waar de plaats onder valt, meldt dat op de website. Het feest zou vrijdag- en zaterdagavond zijn.

De kermis mag doorgaan, maar moet al om 20.00 uur stoppen, er is cameratoezicht op en rond het Marktplein en de politie mag mensen binnen een aangewezen veiligheidsrisicogebied fouilleren. Horeca mag wel open, tot uiterlijk 02.00 uur.

In de Groningse plaats hebben de incidenten tot “ongerustheid over de openbare orde en veiligheid” geleid, zo staat te lezen op de site. Dagblad van het Noorden schrijft dat een bendeoorlog in het drugscircuit gaande is. Volgens de krant zijn op sociale media geruchten over afrekeningen en over mensen die daarom niet naar de Nacht van Winschoten durven te gaan.

Op de site van de gemeente noemt burgemeester Cora-Yfke Sikkema de incidenten “heftig” maar met de maatregelen is er “meer overzicht en is de situatie beter beheersbaar”. Ze wijst erop dat niet alles dat via social media wordt verspreid klopt, en dat deze berichten “door het veelvuldig delen ook een eigen leven” gaan leiden.

De politie meldt donderdag in verband met deze zaak dat donderdagochtend vroeg twee jongens geprobeerd hebben een pand aan het Marktplein te beschieten. Dat is niet gelukt, ze liepen weg. De politie is naar ze op zoek. Vorige week donderdag, op 6 juli, waren er in Winschoten ook meerdere incidenten: ‘s middags was een steekpartij aan de Venne en ‘s avonds werd geschoten aan de Transportbaan.

Het slachtoffer van de steekpartij ging gewond naar het ziekenhuis. En bij de schietpartij aan de Transportbaan vond de politie het 28-jarige slachtoffer uit Groningen zwaargewond voor een pand. Even later op de avond werd op de Papierbaan een tweede slachtoffer gewond gevonden. Dat is een 33-jarige man uit Winschoten.

Er is nog niemand aangehouden.