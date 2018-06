8x praktische tips voor het plannen van je bruiloft

We zitten momenteel volop in het hoogseizoen als het gaat om trouwen. In 2017 stapten er 64,4 duizend paren in het huwelijksbootje, waarvan steeds meer stellen elkaar het ja-woord geven in het buitenland. Deze trend valt weddingplanner Lucette Sforza van House of Luce ook op, die regelmatig een huwelijk in Italië verzorgt. “Ik word ook steeds vaker door een aanstaande bruidegom gebeld met de vraag, of ik mee kan denken met het aanzoek.”

Ook al wordt er de laatste tijd minder getrouwd, het aantal stellen dat een weddingplanner in de arm neemt, stijgt. Lucette doet zo’n tien exclusieve huwelijken per jaar. “Als er wordt getrouwd, willen stellen dat het goed gebeurt. Sommige huwelijken zijn over-the-top, andere stellen kiezen ervoor om het klein te houden. Elopements is een trend, wat betekent dat je met z’n tweetjes naar een unieke plek in het buitenland vlucht met alleen wat familie en vrienden, om daar in een intieme setting te trouwen.”

Er komt veel kijken bij het plannen van een bruiloft, groot of klein. Welke tips kan Lucette ons geven voor al die aanstaande bruiden en bruidegoms die binnenkort gaan trouwen?

Tips voor het plannen van een bruiloft:

“Als je zelf een locatie gaat bezoeken, kijk dan alvast op welke plekken, zowel binnen als buiten, je foto’s wilt laten maken. De fotograaf komt meestal pas op de trouwdag zelf.”

“Vergeet niet een fijne playlist te maken met je favoriete muziek. Zorg ervoor dat je muziek hebt voor als je je klaarmaakt voor de trouwdag, voor bij de receptie en voor tijdens het feest. Zodoende weet de band of de dj wat jullie smaak is.”

“Maak de dag vóór de trouwdag de ringen en/of eventuele verlovingsringen schoon. Die zijn vaak niet meer zo glimmend en dat is jammer, ook voor de foto. Leg ze in een glas met heet water en een druppel Dreft en poets ze vervolgens met een tandenborstel schoon.”

“Begin nadat je ten huwelijk bent gevraagd eerst met een budgetindicatie, de gastenlijst, de locatie en de catering. Je moet eerst de grote kostenposten weten, voordat je gaat nadenken over welke band of fotograaf je wilt inhuren. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze het ‘klein’ willen houden en dan staan er opeens honderdvijftig gasten op de lijst.”

“Veel mensen nemen alleen vrije dagen na hun huwelijk op voor de huwelijksreis, maar ik raad aan om ook vrije dagen vóór je huwelijk op te nemen. Zodoende kun je optimaal genieten en gun je jezelf wat extra rust.”

“Test je manicure en pedicure een paar weken voor je trouwdag uit, zodat je kunt kijken of de kleur van je nagellak bij je jurk past.”

“Spray wat van je parfum die je op je trouwdag gaat dragen op je bruidsboeket. Niet alle bloemen ruiken even lekker.”

“Ik heb altijd een emergency kit voor bruidstellen bij me. Hier zit in: Dextro Energy, aspirine, zakdoekjes, vlekkenspray, naald en draad, een nagelschaartje, veiligheidsspelden, een pincet, doekjes voor je gezicht tegen vettigheid, pepermuntjes, dubbelzijdig tape, een mueslibar, zonnebrandcrème, handcrème, transparante nagellak en haarlak of -spray.”

