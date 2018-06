Dit zijn dé keukentrends van 2018

Ook dit jaar is de keuken steeds meer een verlengstuk van de woonkamer. Keukens zijn er niet alleen om in te koken of te eten, maar ook om met elkaar samen te zijn en tijd door te brengen. Wat mag er dit jaar niet ontbreken om van je tweede woonkamer een fijne en huiselijke plek te maken? Wij hebben de trends voor 2018 op een rijtje gezet.

Kookeiland

Hoe kun je beter je keuken omtoveren tot tweede woonkamer dan met een kookeiland? Dit was al populair en deze trend heeft zich ook dit jaar voortgezet. Een kookeiland is niet alleen multifunctioneel om aan te koken, maar kan ook als bar worden gebruikt waar de andere gezinsleden kunnen zitten. Dit maakt koken een stuk gezelliger.

Lange eettafel

Wanneer er te weinig ruimte is voor een kookeiland kan je kiezen voor een U-vormige keuken. Hierbij sluit het kookeiland aan de keuken aan. Dit wordt ook wel een schiereiland genoemd. Naast het combineren van koken en zitten, zoals bijvoorbeeld met barkrukken, kan je ook een tafel in het verlengde van een kookeiland plaatsen. Hierbij kun je denken aan een lange eettafel die momenteel populair is, zoals bijvoorbeeld een kloostertafel.

Kokendwaterkraan

Naast een kookeiland is ook de kokendwaterkraan niet meer uit de keuken weg te denken. Een kopje thee zetten is nog nooit zo makkelijk (en snel) gezet. Het assortiment is steeds ruimer geworden. Zo kun je kiezen voor een 3-in-1 kraan waarbij warm, koud én kokend water uit dezelfde kraan komen. Wil je het nog bonter maken? Dan heb je zelfs 4-in-1 kranen, waarbij je ook nog voor gefilterd water kunt kiezen.

Tuinieren in je keuken

Dit jaar brengen we niet alleen de natuur, maar ook de tuin in de keuken. Grof hout gecombineerd met aardetinten en de betonlook van vorig jaar gaan prima samen. Nerven en aders van hout- en steenstructuur mogen daarbij zichtbaar zijn. Planten en kruidentuintjes mogen niet ontbreken bij deze natuurlijke look. Binnenshuis tuinieren is hot, dus zorg dat je ruimte creëert om je eigen groenten en kruiden te kweken.

Gekleurde spoelbakken

Wil je je keuken een extra finishing touch geven? Zowel kranen als spoelbakken zijn tegenwoordig in verschillende kleuren te verkrijgen. Zo zijn keukenkranen verkrijgbaar in de kleuren metaal, koper, goud, zwart of wit. Daarnaast is het mogelijk om de spoelbak in bijpassende kleur te laten uitvoeren. Wil je op sjiek gaan? Kies dan voor een gouden keukenkraan, gouden spoelbak en een gouden greep op je apparatuur; een ware trend.