Met deze tips komen jij en je kids ontspannen op je vakantiebestemming aan

Het is vakantie! Eindelijk rust, toch? Velen van ons gaan met kinderen op reis, of met de auto of met het vliegtuig. Dat dit niet altijd soepel verloopt, zal niemand verbazen. Hoe zorg je ervoor dat je als ouders nog enigszins ontspannen op de plek van bestemming aankomt? Wij vroegen pedagoog Monique Thoonsen van 7 zintuigen hoe je het leuk houdt, zowel op de achterbank en als in de lucht.

Kinderen kiezen er niet zelf voor om lang in een auto of vliegtuig te zitten. Het is al zwaar genoeg, dus beloon ze als er geen ruzie is, aldus Monique. “Leg vooral wat controle en beslissingen bij de kinderen neer en laat ze zelf dingen bedenken en met oplossingen komen. De vakantie begint bij vertrek, dus vraag de kinderen wat ze willen gaan doen tijdens de vakantie.” Heeft Monique meer nog tips voor onderweg?

Tips voor een ontspannen autorit:

“Zet je kind hoog genoeg, zodat hij of zij naar buiten kan kijken. Dit voorkomt wagenziekte en je kind kan meer zien. Zeker bij wagenziekte is het fijn als je kind wat verder weg kan kijken.”

“Doe speelgoed in een schoenenzak die je aan de rugleuning van de voorstoel hangt. Zo vindt je kind direct wat hij of zij hebben wil.”

“Zet een verhaal op. Luisterverhalen werken ontspannend en nemen de focus weg van de reis. Annie M.G. Schmidt heeft mooie luisterverhalen.”

“Geef snacks als appels, gedroogd fruit, harde drop en suikervrije kauwgum. Vooral een snack waar ze op moeten kauwen, kalmeert. Bij verveling geeft kauwen wat afleiding.”

“Doe een wedstrijd ‘achterbank-yoga’; wie kan de mooiste houdingen aannemen (in de riem en zonder de chauffeur lastig te vallen)?”

“Stop elke anderhalf uur en neem de tijd om even uit te razen. Kies van tevoren rustplaatsen met speelmogelijkheden (zoek bijvoorbeeld via ANWB naar ‘kindvriendelijke stopplaatsen’). Vertel voor de reis wanneer er gestopt gaat worden, zodat de kinderen weten hoe de reis eruit gaat zien.”

“Maak van tevoren goede afspraken: muziek met oortjes in en als er bepaalde keuzes zijn, een spel of iets anders, laat de kinderen om de beurt kiezen.”

“Bij mopperen en ruzie is het belangrijk dat één ouder de communicatie doet. Als beide ouders zich ermee gaan bemoeien, creëert dit alleen maar meer spanning. Dus de ouder die niet rijdt, doet de communicatie. Probeer rustig en neutraal te blijven, zodat het kind ook ontspant.”

Tips voor een ontspannen vliegreis:

“Bekijk of je als eerste in wilt stappen. Vaak is het juist fijner om als laatste in te stappen, zodat de kinderen nog even kunnen rondrennen.”

“Maak duidelijke afspraken: wat mag er wel en wat er mag niet. Maak het jezelf niet moeilijker door heel streng te zijn. Focus vooral op wat wel mag, dus schoenen uit, rondlopen etc.”

“Neem een deken en knuffel mee voor de kleine kinderen, zodat ze zelf een hutje kunnen bouwen.”

“Zorg dat je wat luisterverhalen hebt en hopelijk is er een scherm in het vliegtuig. Stap af van je dagelijkse schermafspraken. Hiermee maak je het een stuk makkelijker voor jezelf, met name op een lange vlucht.”

“Neem een verrassingspakket mee en spreidt het uitpakken van de cadeautjes uit over de vlucht. Geef kleinere kinderen elke drie kwartier een cadeautje.”

“Laat los wat andere mensen denken over jouw kinderen. Iedereen weet dat kinderen vervelend kunnen worden in een vliegtuig en dat is best logisch, als ze zo lang moeten stilzitten. Kinderen lezen nu eenmaal niet uren in een boek.”

