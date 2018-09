Verlichting in je huis: zo doe je dat!

Verlichting in je huis is tegenwoordig meer dan simpelweg een lamp ophangen waardoor je ’s nachts de wc kan vinden of voor het lezen van een boek. Lampen zijn een belangrijk onderdeel van het interieur en zorgen daarnaast ook voor sfeer in huis. Het maken van een lichtplan is essentieel, maar niet altijd onze favoriete bezigheid. Wij hebben wat tips op een rijtje gezet, waardoor we de aanschaf van de juiste verlichting ietwat verlichten.

Een lichtplan hoeft niet ingewikkeld te zijn. Het gaat erom dat je een plattegrond maakt van jouw woning, inclusief meubels, decoratie en accessoires. Vergeet de stopcontacten niet. Sta even stil bij wat je allemaal doet in elke ruimte. Waar eet je, waar werk je, waar is de zithoek en waar kijk je televisie? Verschillende activiteiten vragen vaak om verschillende soorten verlichting.

Basisverlichting

Vervolgens geef je per ruimte aan waar de basisverlichting komt. Plaats deze verlichting op dusdanige manier dat het licht zoveel mogelijk verspreidt. Dit betekent vaak gecentreerd in de ruimte, bijvoorbeeld in het midden van het plafond of tegen de wand. Daarna ga je kijken waar je sfeer wilt aanbrengen met behulp van verlichting. Sfeerverlichting is zacht, warm en verlicht slechts een deel van de kamer.

Sfeerverlichting

Sfeerlichting hoort in ieder geval in de woonkamer thuis, maar ook in de keuken, de slaapkamer en de badkamer. Een snelle sfeermaker is een lamp met dimmer, maar je kunt ook spelen met verschillende lichtbronnen. Wat dacht je van een lichtbron met een lager wattage of een amberkleurig glas in plaats van wit? Daarnaast zijn er RGB lichtbronnen die ook als led verlichting verkrijgbaar zijn, die je helemaal naar wens kunt instellen op paars, rood, blauw of een andere kleur.

Kijk voor je lichtplan vervolgens waar je bepaalde activiteiten doet, zoals het aanrecht, een hoek waar je altijd een boek leest of een bureau waaraan je werkt. Hier heb je een helder en gericht licht voor nodig, zoals een bureau- of tafellamp.

Accentverlichting

Tenslotte geef je in het lichtplan aan waar je kunst in je huis hebt staan, zoals een beeld of schilderij. Het is zonde als je kunstwerken in een donker hoekje verdwijnen. Accentverlichting brengt kunst, maar ook andere objecten die een speciale waarde hebben, extra tot leven. Daarnaast zorgt accentverlichting voor sfeer in je huis.

Tip voor thuiswerkers

Thuiswerken komt steeds vaker voor. Meestal wordt de eettafel van bijvoorbeeld meubelcity.nl hiervoor gebruikt. Hierdoor heeft deze ruimte verschillende functies. Hoe los je dit op? Een simpele optie is om te kiezen voor een hanglamp met dimmer. Zet deze vol aan tijdens het werken en dim hem tijdens het eten. Of wat dacht je van een grote vloerlamp die je tijdens het werken op de eettafel richt? Bij een etentje draai je de kap naar de muur toe, waardoor het licht zich als indirect licht via de wand verspreidt.