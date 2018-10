De Kinderboekenweek gaat vanavond van start met het Kinderboekenbal. Kinderboekenland staat tot 14 oktober in het teken van vriendschap. Een leuk thema waar uitgevers veel kanten mee uit kunnen, aldus Bibi Rumping, uitgever van BILLY BONES. “De Kinderboekenweek is een geweldig voorbeeld hoe de samenwerking tussen de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB), uitgeverij, boekhandel, bibliotheek en het onderwijs kan leiden tot een succesvolle periode waarin het kinderboek hoog wordt gehouden.”

Bibi Rumping is de uitgever van BILLY BONES, een jonge uitgeverij van kwalitatief toegankelijke boeken voor kinderen in de leeftijd van 7 en 12 jaar. Er zijn tal van kinderboekenuitgeverijen, maar toch durfde ze het aan om “ja” te zeggen toen ze afgelopen maart gevraagd werd of ze BILLY BONES wilde oprichten.

Leesbevordering stimuleren

Menigmaal krijgt ze de vraag waarom ze uitgever is geworden ‘in deze tijd waarin niemand meer leest.’ “Soms word ik wel een beetje moe van die vraag. Ik geloof in de kracht van een goed kinderboek en dat ieder kind lezen leuk kan vinden zolang het maar het juiste boek krijgt aangereikt.” Bibi wil lezen dan ook meer op de kaart zetten en de leesbevordering stimuleren. “Dit is de leeftijdsgroep waarin de meeste kinderen ontzettend enthousiast zijn en graag willen (leren) lezen, maar er zijn ook veel kinderen die lezen (nog) niet leuk vinden. Hier willen wij verandering in brengen door boeken uit te geven die aansluiten op de belevingswereld van het kind.”

De boeken van BILLY BONES bevatten veel humor en avontuur en zijn voor een brede doelgroep toegankelijk. Leesplezier, daar draait het om, aldus Bibi. ”Zo verschijnt deze maand een boek dat in samenwerking met Klaas van Kruistum is gemaakt. Hij is bij veel kinderen populair door de televisieprogramma’s die hij presenteert.” In het boek Klaas Kan Alles lezen kinderen over de bijna onmogelijke uitdagingen die Klaas voor zijn programma is aangegaan en over allerlei bijzondere beroepen en ontdekken ze hoe bepaalde gadgets in elkaar zitten.

Gameboeken en boeken over vloggers

Bibi is niet bang voor commercie, omdat dit volgens haar ook gezond is. “Lange tijd was de boekhandel wat afhoudend wat betreft de commerciëlere titels en werd daar toch wel een beetje op neergekeken. Inmiddels is de boekhandel gaan inzien dat kinderen graag boeken lezen die bij hun belevingswereld aansluiten. Gameboeken, boeken over vloggers en graphic novels zijn niet meer weg te denken.”

Dit betekent niet dat BILLY BONES helemaal geen literaire kinderboeken zal uitgeven. “Deze kunnen immers ook bol staan van de avonturen en humor. Zolang het boeken zijn waar kinderen zich in kunnen herkennen en ze toegankelijk blijven, ben ik ervan overtuigd dat ook deze boeken laten zien hoe leuk lezen is. Ik wil kinderen verhalen aanreiken waar ze echt in kunnen duiken.”