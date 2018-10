Kunststofvloeren: de nieuwe woontrend van 2018

Nu de herfst begonnen is, zullen we weer meer uren door gaan brengen in ons eigen huis. Dan ontstaat vanzelf de zin om het interieur weer eens aan te pakken. Het is dan ook niet voor niets dat juist de maand oktober in het teken staat van woonideeƫn en re-style tips.

Van de Dutch Design week tot aan de VT wonen beurs, voor inspiratie kun je deze maand op genoeg plekken terecht. Voor degene die het dichter bij huis zoeken, kunnen terecht bij een platform als Pinterest. Handig als je nog niet helemaal uit de kleursamenstelling bent van je woonkamer of keuken. Om op te starten kun je via de volgende website alvast zes gratis kleurstalen ontvangen en een gratis moodboard creƫren.

Een ding wordt alvast duidelijk als we de woontrends van het komende seizoen mogen geloven: de contrasten blijven ook dit seizoen een trend. De kleur zwart zien we dit jaar meer verschuiven naar donkerbruin. Ook natuurtinten doen hun intrede in het huidige interieur. Denk hierbij vooral aan de botanische kleuren. Bovendien lijkt de vloer de basis te worden voor het opzetten van deze nieuwe inrichting.

Geef je huis warmte met de uitstraling van hout

Bij een warme uitstraling denken we al snel aan een houten vloer. Logisch natuurlijk, maar aan een houten vloer hangt wel een prijskaartje. Op dit prijskaartje is nu een antwoord gekomen in de vorm van de PVC vloer. Het benadert niet alleen de hout look goed (ze heeft zelfs een voelbare structuur), maar is ook vele malen goedkoper.

De veelzijdigheid van PVC

PVC vloeren sluiten door de veelzijdigheid goed aan bij de vele eisen die we vandaag de dag stellen. Ze zijn eenvoudig te leggen en zijn geschikt voor vloerverwarming. Daarbij beperkt een PVC vloer contactgeluiden. De vloeren zijn ook nog eens recyclebaar, wat natuurlijk goed voor het milieu is. Helemaal een vloer van deze tijd dus.

Naast de vele toepasbaarheden van deze vloer is ze ook nog eens in vele tinten te verkrijgen. Een stijl die het dit jaar bijvoorbeeld goed doet is warm eikenhout. Met een warme eikenhouten kleur valt er veel te combineren. De verkrijgbare varianten bij PVC vloeren zijn eindeloos. Genoeg keuze en inspiratie dus.