Tips voor een feest bij jou thuis

Heb je binnenkort iets te vieren en wil je graag thuis een feest geven? Weet dan, dat het feest begint op het moment dat je het gaat plannen. We zijn geneigd om meteen al te zeggen: oh, gewoon, niets bijzonders, er komen een paar mensen. Hiermee schep je meteen al een bepaalde verwachting. Wij hebben een aantal basis tips voor je op een rijtje gezet voor niet zomaar een feestje, maar een bijzonder feestje. Waarom? Omdat jij het geeft.

Verwachtingen

Laat dus de beperkende verwachtingen rondom jouw feest dit keer achterwege. Mensen gedragen zich namelijk in overeenstemming met hun verwachtingen. Als je van tevoren aangeeft dat het niets bijzonders zal zijn, is dat ook wat mensen meekrijgen. Zeg dus tegen jezelf en je gasten dat het een bijzonder feest gaat worden. Dit heeft een positieve impact op alles en iedereen.

Uitnodigingen

Het is tegenwoordig gemakkelijk om via sociale media mensen uit te nodigen, maar je kan ook voor iets originelers kiezen. Stuur mensen een mail met bijlage of maak een vlogje van jezelf waarin je mensen uitnodigt. Je kan ook een ouderwetse kaart sturen: doe wat confetti of glitter in de envelop, plak een leuke foto van jezelf op een kaart of, als je kinderen hebt, laat ze een tekening maken. Mocht je het feest een thema willen geven, zorg er dan voor dat dit duidelijk naar voren komt in de uitnodiging.

Je hoeft niet alles zelf te doen voor je eigen feest. Mensen vinden het prima om iets te doen, dus geef je gasten een opdracht. Vraag ze om wat mee te nemen en of iemand wil helpen met versieren. Laat iemand foto’s of een filmpje maken van de avond of vraag of iemand voor de muziek wil zorgen. Benut de talenten van je gasten en weet dat mensen het ook leuk vinden om zich verantwoordelijk te voelen voor een bepaalde taak. Laat ze wat moeite doen, dan krijgen ze ook meer zin in het feest.

Eten en drinken

Zorg ervoor dat je voldoende eten en drank in huis hebt. Je kan dit zelf regelen of je kan voor de hapjes en het eten een cateraar inhuren. Je kan alle gasten bij binnenkomst zelf een cocktail laten mixen. Ze hebben dan meteen iets te doen en het zorgt ervoor dat mensen met elkaar gaan kletsen. Je kan online bij Drankdozijn.nl verschillende soorten sterke drank kopen. Tegenwoordig drinken mensen ook steeds meer nul procent, dus zorg ervoor dat je ook voor de niet-drinkers iets te drinken in huis hebt.

Que eten en drinken is het fijn om aan zelfbediening te doen, zodat je zelf niet de hele avond in de weer bent. Regel barkoeling van Horecarama.nl en vraag of een buurmeisje of dochter of zoon van vrienden je tegen een kleine vergoeding wil helpen met op- en afruimen en de afwas. Je moet ook zelf genieten van je eigen feest.

Bedankje

Denk op het einde of na het feest ook nog even aan je gasten. Je kan bijvoorbeeld een persoonlijk bedankje maken en dit meegeven aan je gasten als ze weer naar huis gaan. Ook kan je een foto van je gasten naar ze mailen met een persoonlijk bedankje. Heb je een filmpje van de avond gemaakt? Mail deze dan na afloop naar iedereen toe.