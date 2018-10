Ook jouw koffiezetapparaat verdient een onderhoudsbeurt

Als echte koffieliefhebber drink je regelmatig koffie en geniet je van elk kopje. Jouw koffiezetapparaat werkt al jaren goed en is jouw favoriete apparaat. Maar dan opeens tijdens het koffiezetten, begint het apparaat rare geluiden te maken en stopt hij ermee. Het blijkt ook nog eens dat de garantie net verlopen is. Niks is vervelender dan een kapot koffiezetapparaat. Wat doe je met je kapotte koffiezetapparaat ?

Een optie is om het koffiezetapparaat te vervangen voor een nieuwe, wat hoog in kosten kan oplopen. Je kan echter ook kiezen voor een reparatie van jouw koffiezetapparaat. Wanneer een huishoudelijk apparaat niet meer optimaal functioneert, zijn we snel geneigd om deze gelijk weg te gooien en een nieuw apparaat te kopen. Dit wordt ook wel de ‘weggooi economie’ genoemd.

Bijbehorende onderdelen vinden

De levensduur van een koffiezetapparaat bevindt zich tussen de twee en vier jaar, afhankelijk van de prijs die ervoor betaald is. Toch kan binnen deze tijd je koffiezetapparaat een keer kapot gaan. Onderdelen van koffiezetapparaten die vaak stuk gaan, zijn het afvoerventiel, het maalwerk, de pomp en de zetgroep.

Om de oorzaak van de problemen met jouw koffiezetapparaat te achterhalen, kan je verschillende webpagina’s of fora bezoeken om snel achter het probleem te komen. Het is altijd even uitvogelen wat er precies aan de hand is met jouw koffiezetapparaat. Het is hierbij handig om het merk en typenummer van je koffiezetapparaat te weten. Als je dit eenmaal weet, kan je beginnen met het zoeken naar onderdelen voor jouw koffiezetapparaat.

Onderhoudsbeurten

Wil je je koffiezetapparaat zo lang mogelijk goed werkend houden, kan je regelmatig checks en onderhoudsbeurten doen. Een voorbeeld hiervan is het ontkalken van je koffiezetapparaat. Om de twee tot drie maanden is het verstandig om dit te doen. Kalkaanslag beïnvloedt namelijk de smaak van je koffie, zorgt voor minder volle kopjes, zorgt dat je koffie niet op goede temperatuur is en veroorzaakt meer geluid bij het zetten van een kopje koffie.

Ontkalk je koffiezetapparaat nooit met azijn. Azijn werkt namelijk nadelig bij het ontkalken van het koffiezetapparaat. Azijn benadeelt de leidingen in het koffiezetapparaat. De smaak en geur van azijn blijft lang hangen in het koffiezetapparaat en is moeilijk te verwijderen. Daarnaast breekt azijn de kalkaanslag af en verwijdert deze niet volledig.

Om lang van je kopjes koffie te genieten, moet je goed omgaan met je koffiezetapparaat. Zorg er dus altijd voor dat je je apparaat regelmatig onderhoudsbeurten geeft. Hierdoor blijft deze langer werken en heb je langer plezier van je koffie.