Als je een kind krijgt, vliegt het geld eruit. Zeker bij je eerste kind ben je geneigd om flink uit te pakken. Het CBS berekende dat 1 kind gemiddeld 17 procent van het besteedbaar (gezins)inkomen opsnoept. Want wat dacht je van een gezinswagen en de noodzakelijke babyspullen als kinderwagen en babybedje? We willen het beste voor ons kind, maar wat is ook het beste voor onze portemonnee? Hierbij wat geldbesparingstips voor aanstaande ouders.

Voorkom allereerst zoveel mogelijk impulsaankopen voor de baby uitzet. Begin op tijd met nadenken over wat je moet kopen en wat je écht nodig hebt. Houd er rekening mee dat er financieel veel gaat veranderen als er een kind op komst is: meer boodschappen, hoger energieverbruik, kosten van kinderopvang en eventueel een lager inkomen als jij of je partner minder gaat werken.

1.800 wegwerpluiers

Per jaar heb je gemiddeld 1.800 wegwerpluiers nodig totdat je kind zindelijk is. Dit is een behoorlijke extra kostenpost van zo’n 25 euro per maand, uitgaande van huismerkluiers en vijf luiers per dag. Zorg ervoor dat je de aanbiedingen goed in de gaten houdt. Met name supermarkten stunten regelmatig met drie pakken halen, een betalen. Naast wegwerpluiers is het zinvol om hydrofiele luiers aan te schaffen, zodat je huis geen kliederboel wordt.

Het inrichten van de babykamer is misschien wel het leukste om te doen, maar ook vaak het duurste. Voordat je het weet heb je een maandsalaris uitgegeven en staat de kamer vol met spullen die je niet gebruikt. Koop een ladekastje in plaats van een commode, dan ben je veel goedkoper uit. Hebben je ouders geen wieg meer staan? Koop dan een ledikantje, waarin de baby kan groeien en zich straks in kan omdraaien.

Kleding en schoenen

Voor een baby heb je qua kleding van alles nodig, zoals rompertjes, overslaghemdjes, mutsjes en broekjes. Maar wacht met de aanschaf ervan, want zodra je omgeving weet dat je zwanger bent, komen de babyartikelen als vanzelf naar je toe. Heeft je baby zijn of haar eerste schoentjes nodig? Kijk dan eens online, zoals de Bunnies JR babyschoenen. Schoenen in tegenstelling tot kleding is fijn om nieuw te kopen in plaats van tweedehands of geleend.

De duurste aanschaf is vrijwel altijd de kinderwagen. Ze zijn er in diverse varianten en prijsklassen, dus volop keuze. Bedenk goed waarvoor je de wagen gaat gebruiken en of je lange afstanden gaat afleggen. Probeer altijd af te dingen en als je echt geld wilt besparen, ga dan online op zoek naar een tweedehands kinderwagen.

Tenslotte nog een laatste tip: zoek van tevoren op internet naar meningen van moeders. Soms lijkt het dat bepaalde babyartikelen handig en leuk zijn, maar zijn ze dit in werkelijkheid helemaal niet. Dan kan je die maar beter niet kopen, scheelt je weer wat euro’s.