Met hun recent verschenen boek ‘Tis hier geen hotel’ voor ouders met pubers pretenderen schrijvers Martine de Vente en Saskia Smith niet de opvoedwijsheid in pacht te hebben. In hun boek delen ze wat je als ouders mogelijkerwijs allemaal mee kunt maken als je een puber in huis hebt. “Eigenlijk is er geen peil op te trekken wat je kunt verwachten. Ons advies: leef met de dag.”

Over pubers is en wordt er veel geschreven. Over hoe hun brein in elkaar zit, hoe ze kunnen reageren, dat hun kamer altijd een troep is en dat ze graag uitslapen. Martine: “Ik vind het een bijzondere fase, waarin kinderen steeds meer hun eigen weg zoeken en echt mens worden.” Zelf heeft ze twee kinderen van 12 jaar en 14 jaar oud. “Voor mij persoonlijk vind ik de pubertijd leuker dan de babyfase. Pubers praten gewoon terug.”

Constante rommel

Hoe kun je zo relaxed mogelijk blijven als ouders van pubers, dat is eigenlijk wat Martine met hun boek mee wil geven aan ouders. “Ook ik hoor om mij heen de verhalen van de constante rommel, de mood swings en de chaos. Maar veel ouders zijn ook trots op hun puberkinderen. Het is de fase dat ze wat meer buiten je gezichtsveld dingen gaan uitspoken. En ja, daar horen ook keuzes bij waar je het als ouders niet mee eens bent. Daar moet je mee dealen.”

Tis hier geen hotel is geen opvoedboek, maar een boek dat is bedoeld om ouders een beetje gerust te stellen. “De pubertijd zorgt nu eenmaal voor meer rotzooi, lege zakken chips en ruzies. Pubers hebben af en toe een grote bek. Dat hoort erbij. Het is een fase waar je samen doorheen gaat.” Neem bijvoorbeeld de smartphone, vervolgt Martine. “Daar is heel veel slecht aan. Vroeger stond er op de wc deur ‘Jetje is een sletje’ en nu gaat dat via de WhatsApp rond. Je kunt er wel tegen vechten, maar we leven nu eenmaal in een maatschappij met mobiele telefoons. Het is belangrijk dat pubers leren hoe ze hier goed mee om kunnen gaan.”

Het gesprek op gang krijgen

Humor is voor Martine en Saskia belangrijk. Dat zie je ook terug op hun gelijknamige website. “We hebben een aantal stukken van onze website Tis hier geen hotel in het boek gezet. Waar veel ouders over klagen, is dat pubers nooit wat zeggen als je bijvoorbeeld vraagt hoe het op school was. We hebben daarom een kaartjesspel bedacht wat ook in het boek zit. Op die kaartjes staan allemaal onderwerpen en vragen waarmee je het gesprek met je puber op gang kunt krijgen. Het zijn dus geen geijkte vragen die over school, cijfers of hun regenpak gaan.”

Martine is positief over de generatie Z. Pubers zijn volgens haar zoveel meer dan ‘ik verveel me, mag ik geld en waarom is er geen cola’. “De berichtgeving over pubers is altijd wat negatief. De meeste pubers eindigen niet in de goot. Ja, sommige ontsporen, maar dat is altijd al zo geweest. Ik vind pubers juist slim en goedgebekt. Het is een hele sociale generatie, ze zijn goed geïnformeerd en ze kunnen onderwerpen goed beargumenteren. Ze weten veel. Je moet ze alleen niet vragen om een band te plakken.”