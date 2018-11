App biedt zelfregie bij stress, eenzaamheid en burn-out

Uit balans zijn kan een flink obstakel zijn voor je levensgeluk. Daar willen wij iets aan doen, dachten online-marketing-specialist Fleur van den Horn en coach Mirjam Paap en het idee voor SAM was geboren. Fleur: “We willen mensen op een laagdrempelige manier kennis laten maken met coaching en therapie.”

Uit balans raken kan iedereen overkomen, aldus Mirjam. “Zeker op momenten dat het tegenzit, zoals bij een scheiding of ontslag. Maar soms ben je ook zomaar even de weg kwijt, wil je gewoon beter leren ontspannen of een andere stap zetten op het gebied van werk. Dat kan allemaal met onze app door de holistische aanpak.”

Fleur: “En door de drukke samenleving waarin we leven, door het eindeloos gebruik van onze mobiele telefoon en de sociale media. Uiteindelijk blijken we daar vooral ongelukkiger van te worden als we onszelf telkens vergelijken met anderen, maar wat als je je telefoon gebruikt om iets te leren wat bijdraagt aan je persoonlijke ontwikkeling waardoor je je beter gaat voelen?” Mirjam: “Wij willen dat mensen meer levensgeluk ervaren door in balans te komen of te blijven. En dat hoeven ze niet alleen te doen. SAM is de helft van samen.”

In 3 stappen naar meer balans

Bij de eerste stap helpt het levenswiel je na te gaan of jouw leven volledig in balans is of aan verbetering onderhevig. Het leert je op welke terreinen je aan de slag kunt gaan om je leven eenvoudig en effectief in balans te krijgen. Bij de tweede stap helpen de talloze persoonlijke tips en uitgebreide challenges jou om patronen door te breken en te groeien. Met de vernieuwde premium challenges is het zelfs mogelijk online contact te hebben met een professionele coach of therapeut. Behoefte aan meer? Bij de derde step kan je via de app makkelijk contact zoeken met een professional naar keuze; die is het vangnet van SAM mocht je dit willen.

De kracht van SAM

Met SAM kun je zelf veel invloed uitoefenen op je gevoel van welzijn en kun je oude patronen doorbreken en nieuwe vaardigheden aanleren. Bijvoorbeeld door concrete oefeningen (challenges) te doen, zoals: ‘met de stressschijf van 5 je eigen stress verminderen’, ‘coach jezelf in 8 stappen naar meer levensgeluk’ , ‘zo vind je de ideale partner’ en ‘relaxt omgaan met je (puber)kind’.

SAM is eenvoudig te gebruiken en laagdrempelig, mede door de Nederlandse taal. Fleur: “Het is prettig om in je eigen taal aan zoiets persoonlijks te werken. Verder is de app grotendeels gratis omdat we in eerste instantie een sociaal doel hebben met ons bedrijf. Achter SAM zit geen grote organisatie. We zijn een groep gepassioneerde mensen met opwindende plannen en grote harten, die samen een bijdrage willen leveren aan een evenwichtigere samenleving.”

De mensen achter SAM

Fleur van den Horn heeft meer dan twintig jaar ervaring in de online marketing. Het was een lange wens en een bewuste keuze om het roer om te gooien en iets maatschappelijks te gaan doen. Mirjam Paap is coach en heeft veel kennis op het gebied van persoonlijke groei & (het voorkomen) van burn-outs en eenzaamheid. Samen hebben ze SAM op de wereld gezet.