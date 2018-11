Kerstpakketten: dit zijn de trends voor 2018

Nog even en het is weer de tijd voor kerstpakketten. Wat geef je als ondernemer aan je medewerkers voor extraatje aan het einde van het jaar? Met een cadeau- of bioscoopbon als kerstpakket kun je niet aan komen zetten. Maar wat dan wel? Een traditioneel kerstpakket in een modern jasje is het antwoord. Maar ook je personeel hun eigen kerstcadeau laten uitzoeken is een trend.

Een kerstpakket is een blijk van waardering van de baas, niet alleen voor de medewerkers, maar ook voor het afgelopen jaar. Wie wil dat nou niet? Een cadeau- of waardebon verdwijnt al snel in een la. Daarom is het belangrijk om stil te staan bij wat je geeft. Met name als je wat minder medewerkers hebt, is het extra waardevol om het kerstpakket zo persoonlijk mogen te maken. Wat vindt iemand leuk of wat doe hij of zij graag? Pas daar het kerstpakket zo veel mogelijk op aan.

Fairtrade producten

Duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn voor steeds meer mensen belangrijk en ook als organisatie kan je daar niet meer om heen. Ook bij de keuze van een kerstpakket kan je kiezen voor duurzaam, oftewel Fairtrade producten. Kies je voor een Fairtrade kerstpakket, streef er dan naar om alleen te kiezen voor producten die op een eerlijke manier zijn gemaakt.

Goed doel

Het is ook mogelijk om kerstpakkettenĀ te koppelen aan een goed doel. Zodoende draagt het kerstpakket bij aan de maatschappij. Hoe werkt het? Voor ieder besteld kerstpakket gaat er een vast bedrag naar een goed doel naar keuze. Kerst is bij uitstek het moment om niet alleen stil te staan bij je eigen medewerkers, maar ook bij de mensen die wel een steuntje kunnen gebruiken.

Wat momenteel populair is, is het samenstellen van een eigen kerstpakket door medewerkers, waardoor het kerstpakket een persoonlijke touch krijgt. De mogelijkheid tot het samenstellen van een persoonlijk pakket of de verschillende keuzes binnen een specifiek pakket worden steeds belangrijker. Hierdoor krijgen medewerkers producten die ze daadwerkelijk willen en gaan gebruiken.

Kerstpakket voor mannen

Wil je rekening houden met specifiek mannen of vrouwen? Het is mogelijk om kerstpakketten voor mannen te bestellen. Voeg een persoonlijk bericht toe om het kerstpakket extra speciaal te maken. Hiermee laat je medewerkers zien dat je weet wie ze zijn en wat ze voor je doen.

Wat het tenslotte ook goed doet, zijn de winterbarbecues. Voor de echte liefhebbers onder je personeel kan er nu ook in de winter gebarbecued worden. Warm dekentje erbij en het feest kan beginnen. Verder kan je ook kiezen voor een kerstpakket met een thema, zoals gezondheid of het verminderen van stress.