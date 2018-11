Kerst op het werk: zo kom je in de kerstsfeer

Nog even en de feestdagen staan weer voor de deur. Voor de een is kerst een reden om met vakantie te gaan, voor de ander om juist thuis of op het werk flink los te gaan met versieren en gezelligheid. Wat het ook is, kerst is populair. We hebben in 2017 gemiddeld per huishouden tussen de 400 en 500 euro uitgegeven aan het kerstfeest. Wat kan je doen om dit jaar weer van kerst een onvergetelijk feest te maken?

Kerstavond valt dit jaar op een maandag, eerste en tweede kerstdag op een dinsdag en woensdag. Dat zijn dus extra vrije dagen dit jaar. Van het geld dat wordt uitgegeven aan het kerstfeest spenderen we het grootste gedeelte aan kerstcadeaus. De rest gaat op aan boodschappen, een feestelijk kerstoutfit, een kerstboom, kerstversiering en kerstkaarten.

Kerst vieren we niet alleen thuis, maar ook op het werk mogen de feestdagen gevierd worden.

Als je geen vakantie hebt rond de kerstdagen en je bent een fan van kerst is het wel zo leuk als je jouw kantoor of werkplek kunt versieren. Het is een feit dat werknemers productiever zijn als ze zich goed voelen op kantoor. Wat is er zoal mogelijk?

Kerstverlichting

Kerst zonder kerstverlichting is vrijwel ondenkbaar, zowel privé als op het werk. Kerstballen, slingers en lichtjes: deze drie musthaves mogen niet ontbreken op je lijstje. Bij kerstverlichting denken we al snel aan de kerstboom, maar er is zoveel meer om rond de kerst op een originele manier te verlichten. Wat dacht je van je terras, vlaggenmast, bureau, entree, voordeur, dakrand, gevel, muur of ramen? Laat je inspiratie de vrije loop, want het creëren van een gezellige kerstsfeer gaat verder dan het versieren en verlichten van een boom.

Wat de kerstboom betreft zijn er verschillende mogelijkheden. Je kan kiezen voor een klassieke groene den of een mooie nepboom, maar waarom dit jaar niet eens iets anders proberen? Wat dacht je van het ophangen van leuke kerstversiering in de vorm van een kerstboom aan de muur of teken met een lichtslinger een kerstboom af. Duurzaam is helemaal in, dus je kan ook van houten kratjes een milieuvriendelijke en originele kerstboom in elkaar zetten.

Kerst met kantoorspullen

Als je geen tijd, geld of zin hebt om een tuincentrum leeg te kopen, kan je ook met doodgewone kantoorspullen een heel eind in de kerstsfeer komen. Maak een sneeuwpop van pakken printerpapier of bouw van lege dozen een grote schoorsteenmantel. Je kan ook voor de verandering groene post-it blaadjes kopen. Zet een rode stip op elk blaadje en plak ze in de vorm van een kerstkrans of kerstboom op je deur of raam.

Tenslotte kan je met kleine details voor een instant kerstsfeer zorgen. Zo zijn kerstrozen zeer geschikt om de kantoorruimte kleur te geven. Als je ze bij de receptie zet, zijn niet alleen de medewerkers maar ook de klanten meteen in de kerststemming. Of zet bijvoorbeeld een grote glazen vaas vol met gekleurde kerstballen bij de entree, vlakbij de receptiebalie of in de wachtruimte.