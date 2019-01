Dit waren volgens Easytoys de provincies met de meest stoute kerstcadeaus

Seksspeeltjes worden steeds populairder: om te gebruiken, om te kopen én om cadeau te geven. Erotiekwebshop EasyToys heeft onderzoek gedaan naar de provincies met de meest stoute inwoners. Welke provincie had het afgelopen jaar de meest stoute cadeaus onder de kerstboom staan?

In 2016 heeft EasyToys ook een onderzoek gedaan naar de aankopen van inwoners van alle twaalf de provincies. Wat bleek? Groningers waren in de meerderheid met het kopen van de anale seksspeeltjes. Met een nieuw onderzoek zijn er nieuwe ontwikkelingen en feiten boven tafel gekomen.

En de winnaars zijn…

Waar de Groningers in 2016 het liefst ‘achterlangs’ gingen, zijn ze afgelopen jaar overgestapt op het geven van seksspeeltjes in de vorm van cadeaupakketten. In deze noordelijke provincie zijn de meeste cadeaupakketten, zoals massagesets en kinky boxen, gekocht. Naast het kopen van cadeauboxen hebben Groningse stelletjes elkaar (en zichzelf!) flink verwend in de decembermaand. Provincie Groningen staat op een tweede plek op de lijst van meest verkochte koppeltoys, zoals de we-vibe.

Provincie Zeeland verovert de eerste plek op de lijst van de meest verkochte koppeltoys én is de nieuwe koploper op het gebied van anale seksspeeltjes. Ook in Provincie Friesland zijn ze niet vies van een buttplug hier en daar: de Friezen staan op de tweede plek in de lijst.

De laatst onderzochte categorie is de BDSM-categorie. Na de filmreeks van Fifty Shades Of Grey was heel Nederland in de ban van handboeien, tepelklemmen en meer kinky artikelen. De Noord-Brabanders zijn afgelopen kerst het meest kinky geweest. Zij hebben de meeste BDSM-artikelen gekocht. Met een nihil verschil staat op de tweede plek Zuid-Holland. Het werd ook voor hen een kinky kerst.

Seksspeeltjes onder de kerstboom

“Het tijdperk van de brave cadeaus lijkt voorbij te zijn. We zien elk jaar een grove stijging van de verkoopcijfers tijdens de feestmaand. Voeg daar de sfeer van cadeaus krijgen en geven rond kerst aan toe wat de stijging van de verkoopcijfers verklaart”, aldus Patrique Benes, marketingmanager van EasyToys. “Daarnaast is kerst natuurlijk een tijd van de donkere dagen, samenzijn en de liefde. Mensen kruipen toch wat dichter tegen elkaar aan”, vult seksuoloog Talitha Rodenhuis aan.

Over EasyToys

De webshop is de grootste webshop in Nederland en België met 14.000 verschillende artikelen. Elke dag worden de webshop door meer dan 100.000 consumenten bezocht. De webshop is in Veendam gevestigd in een warehouse van ruim 7000 vierkante meter. Hier werkt een logistiekteam dag en nacht om alle pakketten te verwerken en wereldwijd te verzenden. Naast de webshop beheert EasyToys ook een online magazine met informatieve content over seks, relaties en lichaam en heeft het bedrijf een seksuoloog in dienst.