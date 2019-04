Kristen (23) woog na tien chemobehandelingen 102 kilo

In 2017 studeerde Kristen Willemsen (23) af aan de Universiteit van Tilburg toen ze tijdens het winkelen telefonisch van haar oncoloog te horen kreeg dat ze kanker had. Ze had veel jeuk op haar hoofd, was moe en had een dikke bult in haar nek. Door de chemo en medicatie kwam ze ruim 30 kilo aan, zat haar hele buik vol met striemen en werd ze kaal. “Na tien chemobehandelingen zei ik tegen mijn oncoloog dat ik niet meer kon.”

De artsen dachten niet meteen aan kanker, maar aan Pfeiffer of een ontsteking. Toen alle testen positief waren, werd er een CT scan gemaakt. “Ik zou pas een week later uitslag krijgen, maar werd na drie dagen gebeld omdat ik mijn afspraak had gemist. Die was mij nooit doorgegeven. Ik kreeg toen de te horen dat ik kanker had, maar niet welke soort en in welke stadium ik zat.”

Lymfklierkanker

De week erop kreeg Kristen te horen dat ze Hodgkin had, lymfklierkanker, een kanker die vaker voorkomt bij jonge mensen en goed te genezen is. Ze moest meteen door naar de gynaecoloog, mocht ze ooit op een dag zwanger willen worden. Door de chemo bestaat er een kans op onvruchtbaarheid. Drie weken van hormonen leverden acht eicellen op, die in een vriezer bewaard worden.

Daarna volgde meteen de chemo, tien in totaal, inclusief Prednison en medicatie tegen epilepsie en trombose. “Het was een helse periode, echt heel vreselijk. Ik werd kaal en kwam zo snel aan, dat ik van mijn oksels tot aan mijn ellenbogen striemen had. Ik zwol helemaal op, mijn hoofd leek op een ballon. Dit heeft acht maanden geduurd en toen was ik kankervrij.”

Het plan was dat ze preventief nog zes behandelingen kreeg, maar Kristen kon niet meer. Ze zat in een rolstoel, kon haar plas niet meer ophouden en was tot niets meer in staat. “Ik ben naar mijn oncoloog gegaan en heb gezegd dat het beter zou zijn als ik ermee stopte, omdat ik het niet vol hield. Mijn laatste chemo was in november 2017.”

Geen nazorg

En toen was Kristen beter verklaard, althans, ze had geen kanker meer. Maar ze woog ruim 100 kilo en was met veel van haar vrienden het contact verloren. Ook met haar ouders stond het contact op een laag pitje. Ze was depressief en heel erg boos. “Ik heb mijn beste vriendin na mijn eerste chemo nooit meer gezien.” Er was vrijwel geen nazorg, terwijl kristen nog met honderd fysieke en mentale klachten rondliep. “Er was niemand die me kon helpen, ook de diëtiste in het ziekenhuis wist geen raad met mij. Ik heb van alles geprobeerd, ook in het alternatieve circuit, maar ik viel geen gram af. Mijn oncoloog zei dat ik het moest loslaten. Loslaten? Ik ga echt niet met 102 kilo door het leven.”

Uiteindelijk hoorde Kristen over de training Hormoonfactor, een manier van eten waarbij je rekening houdt met je hormonen. “Door de chemobehandelingen was mijn lichaam volledig hormonaal uit balans. Ik begon alles wat ik leerde tijdens de training in de praktijk te brengen en na zeven maanden ben ik 16 kilo afgevallen. Ik ben minder moe, heb minder zenuwpijn en heb meer zin het leven. Puur door anders te eten. Ook sport ik minder, nog maar twee tot drie keer per week. Ik sportte zes keer per week omdat ik zo graag wilde afvallen, maar dat was veel te veel. Ook ben ik minder boos en heb ik weer meer contact met mijn ouders.”

Eigen praktijk

Kristen is nadat ze cum laude is afgestudeerd begin dit jaar haar eigen praktijk La Body gestart en helpt nu mensen met hormonale klachten, waaronder migraine, darm- en huidklachten en mensen die net als zij chemobehandelingen hebben gehad. “Ik wil graag een rol spelen in de nazorg van mensen met kanker, een andere ziekte of die door een stressvolle situatie hormonale klachten ervaren. Stress heeft een enorme impact op onze hormonen. Ik ondersteun hen met behulp van voeding, kruiden en supplementen. Ik behandel mensen die al van alles geprobeerd hebben en die blij mijn praktijk verlaten. Dat vind ik fantastisch.”