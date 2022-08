Nederlanders geven meer uit in horeca dan voor corona

Nederlandse restaurants, cafés en hotels hebben in het tweede kwartaal meer omzet behaald dan voor de coronacrisis. Lockdowns sloegen vorig jaar nog een flink gat in de inkomsten van horecaondernemingen, die een aanzienlijk deel van het voorjaar van 2021 dicht moesten blijven. Nu die beperkingen zijn opgeheven ontvangen horecabedrijven weer massaal gasten.

Vergeleken met het tweede kwartaal van 2021 steeg de omzet in de horeca met bijna 85 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook in de eerste weken van dit jaar kampten eet- en drinkgelegenheden en hotels nog met een lockdown. Vergeleken met het eerste kwartaal van 2022 steeg de omzet in april, mei en juni met bijna een derde.

Hoteleigenaars en café-uitbaters zagen de omzet het hardst toenemen. De opbrengsten bij hen zijn in het tweede kwartaal meer dan verdubbeld in vergelijking met een jaar eerder. Cafés behaalden bovendien een kwart meer omzet dan in het tweede kwartaal van 2019, het laatste jaar voordat corona wereldwijd toesloeg. Hotels verdienden 6 procent meer dan voor corona.

Nu lockdowns alweer bijna zijn vergeten doemen nieuwe zorgen op voor horecaondernemers. Door personeelskrapte moeten ze soms noodgedwongen terrassen deels of helemaal sluiten terwijl er genoeg animo is voor een drankje, lunch of diner.

Het CBS meldt dan ook dat het ondernemersvertrouwen in de horeca is gedaald. Ondernemers in de branche zijn per saldo nog altijd positief, maar de zorgen over de economische ontwikkelingen in de nabije toekomst nemen toe. Mogelijk dat de hoge inflatie daarbij een rol speelt. Als mensen minder te besteden hebben, zullen ze minder snel buiten de deur eten, drinken of overnachten.