Dure energie leidt tot donkere kerst of kerstboom vol ledlampjes

Waar veel Nederlanders voorheen niet nadachten over de energiekosten van een verlichte kerstboom, is dat dit jaar wel anders. Zo kiezen veel Nederlanders ervoor dit jaar minder kerstverlichting aan te doen, meldt EenVandaag op basis van het Opiniepanel. Anderen kiezen er juist voor om over te stappen naar energiezuinige ledkerstverlichting, ziet branchevereniging Techniek Nederland.

Ongeveer vier op de tien mensen zetten dit jaar minder kerstverlichting aan vanwege de hoge energiekosten, aldus EenVandaag. Om te besparen zet een deel van de Nederlanders de kerstverlichting korter aan. Een ander deel kiest ervoor om dit jaar helemaal geen lampjes op te hangen in de tuin of in huis.

Techniek Nederland merkt dat mensen “massaal” hun woningen en tuinen versieren met ledverlichting. Naast het argument dat de lampjes energiezuiniger zijn, tot wel acht keer in vergelijking met oude lampjes, zijn ze ook nog eens veiliger. Doordat ledlampjes niet warm worden, neemt de kans op brandgevaar af. Daardoor doen zich steeds minder gevaarlijke situaties voor, geven installateurs aan de brancheorganisatie door.

Door de hoge energiekosten kan het lonen om over te stappen naar kerstledlampjes. Zo berekende Saxo Bank dat een snoer gloeilampjes 11,9 kilowattuur energie verbruikt gedurende de kerstperiode. Voor een snoer met ledlampjes lag dat gebruik op 1,43 kilowattuur, ruim negen keer lager. Daarbij ging Saxo Bank ervan uit dat de kerstboomverlichting 6,5 uur per dag aan stond, in het weekend iets langer, voor een periode van 35 dagen.

“Oplopende kosten voor het energieverbruik van lampjes in de boom zijn voor veel Nederlanders waarschijnlijk geen probleem om te betalen, maar in combinatie met de vele andere extra kosten wordt de duurste maand zo wel erg duur”, stelt beleggerstrainer bij Saxo Bank Peter Siks. De energie die wordt bespaard met nieuwe lampjes kan bovendien weer elders worden ingezet, denkt hij. “Als je dat doorrekent naar bijvoorbeeld de tijd dat je een gemiddelde oven aanzet, kan je vijf uur extra koken.”

Maar ook nieuwe ledlampjes kosten geld, en verlichting is niet het enige waarop wordt bezuinigd, aldus EenVandaag. Zo geeft een derde van de Nederlanders aan sowieso op kerst te besparen vanwege de hoge kosten. Op het kerstdiner wordt daarbij het meest bezuinigd. Enerzijds door te lunchen in plaats van te dineren, anderzijds door het aanpassen van het menu. 4 procent ten slotte, vooral mensen met de laagste inkomens, viert helemaal geen kerst dit jaar.