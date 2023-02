Terrasoverkapping: mooi, duurzaam en praktisch

De astronomische lente begint pas op 20 maart en is dus nog ver weg. Bovendien heeft het de afgelopen weken natuurlijk flink geregend. Niet echt de omstandigheden om al aan het lenteklaar maken van je tuin te denken. Maar een beetje vooruit plannen kan geen kwaad aangezien het heerlijk is om bij de eerste zonnestralen buiten te kunnen zitten!

Design

Zeker als je al langer over een terrasoverkapping kopen nadenkt, kun je nu al je inspiratie opdoen. Want de keuze is reuze. Zo heb je de klassieke veranda. Dit is de enige soort overkapping die vast zit aan je huis. Heerlijk als je je huis- of eetkamer in de lente en zomer wil verlengen. Een overkapping over je terras geeft schaduw in de zon en beschutting in de regen. Soms kenmerkt een veranda zich doordat die aan een verhoging vast zit en je via een trapje de tuin in komt. En is jouw tuin wat groter? Dan is het wellicht ook een optie om voor een losstaande overkapping te gaan of een tuinhuisje met overkapping. Je kunt er een hoekbank in zetten of een haardje en een eettafel. En een schuurtje is natuurlijk ook heel handig wanneer je naast een fijne zithoek ook wat extra opbergruimte kan gebruiken.

Praktisch

Maar waar moet je verder op letten als je een overkapping wil aanschaffen? Een mooie overkapping is een ding maar praktische en duurzame factoren spelen vanzelfsprekend ook een rol. De grootte van je overkapping is bijvoorbeeld wel iets om over na te denken. Je wil natuurlijk niet dat de overkapping je hele tuin beslaat maar ook niet dat het te klein is om je tuinmeubels in te zetten of te barbequeën als het plenst van de regen in de zomer. Bovendien is de plaatsing van je terrasoverkapping ook belangrijk. Het wordt natuurlijk steeds warmer dus schaduw op hele zonnige dagen is geen overbodige luxe. En dan de kosten. Het kan lonen om terrasoverkapping prijzen te vergelijken.

Duurzaam

Tegenwoordig kom je er ook niet meer onderuit om na te denken over de duurzaamheid van je project. Een lange levensduur bepaalt voor het grootste deel de duurzaamheid van de overkapping. Kies daarom altijd voor hoge kwaliteit en een design waar je niet snel op uitgekeken raakt. Een paar tips!