Wat weet jij van infectieziektes zoals griep en pneumokokken? 

Infectieziektes zoals griep en pneumokokken zijn aandoeningen die vaak voorkomen in de gemeenschap. Hoewel deze ziekten vaak mild zijn, kunnen ze soms ernstige complicaties veroorzaken. Het is daarom belangrijk om te weten hoe deze ziekten zich verspreiden, hoe ze kunnen worden voorkomen en hoe je erachter zou kunnen komen of je een van deze ziekten hebt.

Griep

Griep is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door het influenza virus. Er zijn verschillende soorten influenzavirus, waaronder A, B en C. Het virus wordt overgedragen door druppeltjes in de lucht die vrijkomen bij hoesten of niezen, of via contact met oppervlakken waar het virus op aanwezig is. De symptomen van griep kunnen variëren van mild tot ernstig, maar de meest voorkomende symptomen zijn koorts, hoesten, keelpijn, hoofdpijn en spierpijn. Sommige mensen kunnen ook last hebben van neusverstopping, loopneus, hoesten, braken en diarree. De symptomen kunnen zich binnen een paar dagen ontwikkelen na de infectie en kunnen een paar dagen tot een week duren.

Er zijn verschillende manieren om griep te behandelen. Paracetamol, ibuprofen of aspirine kunnen helpen om de symptomen te verminderen. Ook koude drankjes en rust kunnen helpen om het herstel te bevorderen. Toch is een van de beste manieren om griep te voorkomen het nemen van het influenzavaccin. Het vaccin wordt elk jaar geüpdatet om de meest voorkomende stammen van het influenzavirus te bestrijden.

Pneumokokken

En wat zijn pneumokokken? Pneumokokken zijn bacteriën die longontsteking, hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging kunnen veroorzaken. Deze infectieziekte komt vooral voor bij kinderen, ouderen en mensen met een verminderde weerstand. Denk aan mensen met longziekte, hartfalen of diabetes. Er zijn twee pneumokokkenprikken beschikbaar tegen pneumokokken. Dit is vooral belangrijk voor mensen met een verhoogd risico op ernstige complicaties n.a.v. een infectie. Naast vaccinatie zijn er ook andere manieren om pneumokokkeninfectie te voorkomen, zoals het vermijden van roken, het voorkomen van drukte en het vermijden van contact met zieke mensen. Ook het vermijden van stress en het eten van gezonde voeding kan bijdragen aan een goede weerstand tegen infecties.

Verspreiding en voorkoming van deze infectieziektes

Het is belangrijk om te weten dat deze ziekten zich voornamelijk verspreiden via contact met besmette personen of via contact met besmette oppervlakken. Het is daarom van groot belang om de hygiënemaatregelen te volgen, zoals regelmatig handen wassen en het gebruik van papieren zakdoekjes. Zoals al eerder in dit artikel is benadrukt, kan vaccinatie je helpen beschermen tegen ziekte door besmetting. Maar aangezien het per persoon verschilt of vaccinatie daadwerkelijk nodig is voor optimale bescherming, wordt het aangeraden om de prikwijzer te raadplegen.