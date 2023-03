Stress door werk? Dit zijn 10 tips voor meer ontspanning en werkplezier

In onze huidige samenleving hebben veel mensen last van stress. Een beetje stress van tijd tot kan best gezond zijn, maar wanneer het je dagelijkse leven op een negatieve manier beïnvloedt is het verstandig om te kijken hoe je de stress kunt verminderen.

Uit cijfers van de Arbo Unie blijkt dat in 2022 het totale aantal ziekmeldingen met maar liefst 33 procent is gestegen. Werkgevers worden voor 2023 dan ook geadviseerd om alert te blijven op mogelijk psychisch verzuim. Wil je graag werkgerelateerde stress verminderen? Dit zijn 10 tips.

Stel prioriteiten

Maak een lijst van taken die moeten worden voltooid en organiseer ze op basis van prioriteit. Focus op de belangrijkste taken en werk vervolgens aan de rest. Op die manier maak je het voor jezelf duidelijk wat je als eerste gedaan moet krijgen en dat overzicht geeft rust.

Plan je dag

Maak een planning voor je dag en houd je eraan. Een duidelijke structuur kan helpen om een gevoel van controle te krijgen over je werk. Als je het lastig vindt om hier grip op te krijgen, kun je een time management training volgen. Zo kun je leren hoe je overzicht creëert waardoor je meer tijd overhoudt en meer plezier ervaart.

Houd je werk gescheiden van je privéleven

Probeer je werk niet mee naar huis te nemen en probeer in je vrije tijd niet te veel na te denken over je werk. Zorg voor voldoende ontspanning en tijd voor hobby’s en sociale activiteiten. Balans is daarbij het sleutelwoord!

Doe aan lichaamsbeweging

Regelmatig bewegen kan helpen om stress te verminderen. Plan wat tijd in voor een wandeling of een workout tijdens je werkdag, zodat je na een pauze weer fris en vol energie aan de slag kan.

Neem pauzes

Neem regelmatig korte pauzes gedurende de dag om jezelf op te laden en te ontspannen. Maak bijvoorbeeld een wandeling, mediteer of praat even met een collega.

Communiceer duidelijk

Praat met je collega’s en je manager over je taken en verantwoordelijkheden. Zorg dat iedereen op de hoogte is van wat er van je verwacht wordt en stel vragen als iets niet duidelijk is. Duidelijke communicatie voorkomt verwarring of onrealistische verwachtingen, waardoor je op de beste manier kunt functioneren op de werkvloer.

Zoek ondersteuning

Praat met vrienden en familie over je stress en zoek eventueel professionele hulp. Het kan ook helpen om te praten met collega’s die vergelijkbare ervaringen hebben. Zo kun je leren van verschillende mensen hoe je beter met stress om kunt gaan.

Eet gezond

Zorg voor een gezond dieet en vermijd cafeïne en suikerhoudende dranken. Dit kan je energielevel en je stemming verbeteren.

Neem vakantie

Neem regelmatig vakantie om jezelf de tijd te geven om te ontspannen en op te laden.

Wees realistisch

Stel realistische doelen voor jezelf en wees niet te hard voor jezelf als je ze niet haalt. Het is beter om langzaam vooruitgang te boeken dan helemaal niet.