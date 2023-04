Nederland nieuwsgierig naar koningshuis: Amalia populairste lid

In aanloop naar Koningsdag zijn Nederlanders hartstikke nieuwsgierig naar het koningshuis. Zo zijn termen als ‘Hoe oud wordt Willem-Alexander’, ‘kleding Maxima’ en ‘vriendje Amalia’ veel gezochte zoektermen. Dit komt naar voren uit onderzoek van Seeders.

De online marketing agency deed onderzoek naar het zoekgedrag van Nederlanders in aanloop naar 27 april. Onze prinses Amalia is het populairste lid van ons koningshuis. Per maand zijn er gemiddeld 60.500 Nederlanders die haar naam intikken in de zoekmachines. Koningin Maxima staat met 40.500 maandelijkse zoektermen op de tweede plek, voor haar man Willem-Alexander (33.100).

Onze koning en koningin

Op Koningsdag is de populairste vraag elk jaar ‘wat is de leeftijd van Willem-Alexander?’. Afgelopen jaar werd deze term 6.600 ingetikt in Google. Komende Koningsdag wordt onze koning 56 jaar. Naar de leeftijd van koningin Maxima zoeken gemiddeld maar 360 Nederlanders per maand. Mensen zijn meer nieuwsgierig naar de kleding van onze koningin. ‘Kleding Maxima’ wordt per maand gemiddeld 1.600 keer gezocht.

Het verleden lijkt Willem-Alexander te blijven achtervolgen. De zoekterm ‘Prins Pils’ wordt nog 1.600 keer per maand ingetikt. Ook diens ex-vriendin Emily Bremers kent gemiddeld 2.900 zoekopdrachten per maand.

De prinsessen

Prinses Beatrix is in de zoektermen populairder dan haar schoondochter Maxima. We zijn vooral benieuwd hoe oud (1.600 zoektermen per maand) onze voormalige koningin is en waar ze woont. Kasteel Drakensteyn heeft 1.900 zoekopdrachten per maand. Ook zijn we nieuwsgierig naar het leven van prinses Amalia. ‘Vriendje Amalia’ heeft 2.900 hits per maand. In maart 2022 piekte dit aantal naar bijna 50.000. Destijds werd er geschreven dat Amalia een vriendje zou hebben.Tot slot zijn we nog nieuwsgierig of Nederland vrij is op Koningsdag. Gemiddeld kent die vraag 3.600 zoekopdrachten per maand op Google.