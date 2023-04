Hoe vieren we dit jaar Koningsdag?

Eten populairst op de vrijmarkt

Als het gaat om het meest gewilde item op de vrijmarkt, blijken Nederlanders behoorlijke lekkerbekken: eten en drinken voeren de top 5 aan, gevolgd door spelletjes, huisraad, boeken en kunst. Hierbij zetten we bij voorkeur onze tanden in een oranjetompouce: volgens 41% van de Nederlanders is dit de lekkerste koningsdagtraktatie. Daarmee laat het bladerdeeggebakje onder meer bier, bitterballen en oranjebitter achter zich.

Wilhelmus van Nassouwe?!

Alles leuk en aardig, zo’n collectief verjaardagsfeestje. Maar hoe zit het met onze koninklijke kennis? Time2play zocht uit in hoeverre Nederlanders in staat zijn mee te zingen met het volkslied: maar liefst 58% van de ondervraagden kent de tekst van het eerste couplet van het Wilhelmus niet.

Geen interesse in het koningschap

In het jaar dat koning Willem-Alexander 10 jaar op de troon zit, lijken Nederlanders niet warm te lopen voor zijn baantje: op de vraag of men zelf koning(in) van Nederland zou willen zijn, antwoordt de ruime meerderheid afwijzend. 87% ziet het niet zitten om het stokje van Willem-Alexander over te nemen.