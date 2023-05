Twee derde van de Nederlanders heeft last van piekeren bij het in slaap vallen of tijdens de nachtrust. Dit blijkt uit ‘de slaapwijzer’ van Silvana, die is ingevuld door ruim 1.800 Nederlanders. Ook komt naar voren dat bijna de helft (46%) van de respondenten last heeft van nekklachten wanneer zij in bed liggen. 63% geeft aan het snel warm te hebben onder zijn of haar dekbed en daardoor wakker ligt.

De lange termijn gevolgen van slaapgebrek zijn niet mals, vertelt slaapexpert en psycholoog MSc Alies Coster.’Je hoort en leest er enge verhalen over, zoals ‘hoe korter je slaapt, hoe korter je leeft’. Ja, het klopt dat slaaptekort een relatie heeft met (op de lange termijn) overgewicht, hartproblemen en Alzheimer. Toch bevordert al dat nadenken en speculeren je slaap niet.’, aldus de eigenaresse van de Sucleep Academy en tevens blogschrijfster voor Margriet.

Online op zoek naar tips

Uit een analyse van de zoekmachines blijkt dat men volop op zoek gaat naar manieren om in slaap te vallen of zoekt naar een verklaring waarom het slapen niet lukt. In de afgelopen 12 maanden zochten ruim 55 duizend Nederlanders op Google naar redenen waarom zij de slaap niet konden vatten. In deze periode gingen nog meer mensen op zoek naar tips om beter te slapen. In totaal werd er 226.710 keer gezocht naar termen als ‘tips om in slaap te vallen’ of ‘tips om beter te slapen’.

Coster merkt ook dat mensen midden in de nacht, in wanhoop, op zoek gaan naar oplossingen door te zoeken op het internet. Toch raadt zij dit niet aan.’Wat we niet moeten doen, is het gevecht aangaan met het wakker liggen. Hoe meer je ervan baalt dat je niet kunt slapen, hoe langer het duurt voordat je daadwerkelijk in slaap valt. Om te kunnen slapen, moeten je lichaam en geest ontspannen zijn. En als je je druk maakt over het feit dat je niet kunt slapen, ben je dat niet. Je sluit dan als het ware de deur voor een goede nachtrust.’

De invloed van de dag

Coster voegt ook de veel gemaakte gedachtefout’een slaapprobleem is louter een probleem van de nacht’,toe.

‘Niets is minder waar. Alles wat je overdag doet, heeft invloed op hoe je slaapt,’ zegt Coster. ‘Alcohol drinken in de avond, overdag niet genoeg bewegen, een verkeerd kussen waardoor je lichaam niet ontspannen kan liggen, een te warm dekbed en (te lang) uitslapen in het weekend zijn bijvoorbeeld geen slaap bevorderende activiteiten.’

‘Ik zeg ook altijd dat ontspannen leven, ontspannen slapen is. Zorg je overdag voor voldoende rust, dan merk je dat je ’s nachts minder alert bent en dus rustiger slaapt. Je kan dit bereiken door drie micropauzes te nemen overdag (naast je gebruikelijke lunchpauze). Een goede pauze bestaat uit een moment zonder telefoon waarbij je lichaam en geest tot rust komen. Dit kun je al realiseren door vijf minuten simpelweg met een kop thee uit het raam te staren. Het is vaak eenvoudiger dan je denkt. Door van slaap (en dus je eigen gezondheid) een belangrijke waarde te maken, pas je je gedrag hier onbewust op aan en verbeter je de kwaliteit van je slaap.’

