Voorkom schade en bescherm je je pakket goed

Dat bij het versturen van post vaak dingetjes misgaan bevestigt RTL Nieuws begin dit jaar nog eens wanneer zij publiceren dat het sinds het afschaffen van de briefjes die PostNL achterliet als men niet thuis was, klachten regent. De briefjes werden door de bus gegooid als iemand niet thuis was om een pakket in ontvangst te nemen. Deze briefjes lieten dan weten bij welk pakketpunt of bij welke buurman of buurvrouw het pakket kon worden ophalen. PostNL schafte de briefjes in juli vorig jaar af en sindsdien heeft de Consumentenbond tachtig klachten ontvangen.

Waar het nu vooral klachten regent over de briefjes en de gevolgen daarvan (denk aan het vermist raken van pakketjes, retourmeldingen vanaf pakketpunten omdat mensen niet weten dat daar een pakket van hen ligt etc.) ging het voorgaande jaren vaker over de post. Pakketten die onbeheerd voor deuren werden achtergelaten en pakketjes die kapot en verminkt werden afgeleverd waren geen uitzonderingen.

Voor ondernemers zijn kapotte pakketten een verschrikking. Hun producten hebben daarmee grote kans op beschadigingen en beschadigingen kosten geld én klanten. Een ondernemer, maar ook een particulier die veel verzendt met de post, doet er dus goed aan goed te kijken naar de manier waarop zij hun pakketjes verpakken.

Seal je pakket

Een bekende manier voor het verpakken van verzendingen is sealen. Het sealen van een verzending wil niet anders zeggen dan dat een pakket wordt verpakt in doorzichtige plasticfolie. Naast dat sealen het product beschermt tijdens de verzending, kan sealen ook handig zijn om overzicht te bewaren als er meerdere producten naar hetzelfde afleveradres moeten. Zo zie je rolcontainers met voedingsmiddelen bij de supermarkt aankomen in folie, dus geseald. Mensen laten ook regelmatig hun koffer sealen voor deze het vliegtuig ingaat. Zo wordt de koffer én de inhoud goed beschermd. Sealen gebeurt erg strak en daarmee wordt elke ruimte benut én hebben breekbare producten weinig ruimte om beschadigt te raken. Een ondernemer kan verzending en sealen natuurlijk uitbesteden, maar de aanschaf van een sealapparaat kan een investering zijn die uiteindelijk toch meer oplevert!

Verstevig je doos met beschermhoeken

Ook wanneer pakketten worden verzonden in een kartonnen doos kunnen beschadigingen optreden. Vaak worden grotere producten en bestellingen verzonden in dozen met snoeren daaromheen. Snoeren waar menig vakkenvuller de handen al eens aan heeft opengehaald. De strakke snoeren om de dozen bieden stevigheid en zorgen ervoor dat de dozen niet zomaar opengemaakt kunnen worden. Een ieder die met verpakkingen heeft gewerkt herkent echter wel het beeld van snoeren die de hele rand van de doos hebben vernield. De snoeren zijn zo strak en stevig dat zij snijden in het karton. Dit verzwakt het pakket. Om dit probleem te voorkomen kan een ondernemer gebruik maken van beschermhoeken. De plastic hoeken kunnen om de hoek van een doos worden geplaatst zodat de snoeren daar mooi overheen kunnen lopen. Op die manier zal het karton niet meer beschadigen en is het pakket nog steviger. Blije ondernemer, blije klanten.