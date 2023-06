De meeste Nederlanders zijn niet bekend met de hoogte van hun bloeddruk

72% van de Nederlanders is niet bekend met de hoogte van hun bloeddruk, blijkt uit een recente peiling onder 7.000 bezoekers van gezondheidsplatform Dokterfit . Dat is vrij zorgelijk, omdat een te hoge bloeddruk gevaarlijk is en vaak niet wordt opgemerkt.

Hoge bloeddruk gevaarlijk

Een te hoge bloeddruk, ook wel hypertensie genoemd, vergroot de kans op hart- en vaatziekten. Hoge bloeddruk staat jarenlang op nummer 1 van risicofactoren bij de Wereldgezondheids- organisatie (WHO). “Hoge bloeddruk versnelt de veroudering van bloedvaten. Het zorgt voor aderverkalking en verstijving van bloedvaten. Eigenlijk maakt het je sneller oud dan normaal.” vertelt Angela Maas van het Radboud Universitair Medisch Centrum.

Artsen pleiten: Meet de bloeddruk van alle twintigplussers

“Veel mensen weten hun bloeddrukwaarden niet. Het meten van de bloeddrukwaarden zou net zo gewoon moeten zijn als een APK voor de auto. De bloeddruk geeft namelijk inzicht in uw risico op een hart- of vaatziekte.” zegt David Smeekes, huisarts en medisch beleidsadviseur bij de Hartstichting.

“Screen iedereen die ouder is dan twintig jaar op hoge bloeddruk”. Daarvoor pleiten drie internisten en een huisarts in het Medisch Contact. Deze artsen voorzien daardoor op termijn 10 procent minder ziektelast door hart- en vaatziekten.

