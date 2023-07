De beste matrassen volgens de consumentenbond op een rij

Ben je op zoek naar het beste matras maar is er zoveel aanbod dat je door de bomen het bos niet meer ziet? De Consumentenbond zocht het voor je uit.

Beste Matrassen Consumentenbond Testoordeel

Positie Matras merk Cijfer Prijs Ondersteuning Comfort Levensduur & Duurzaamheid #1 Matt Sleeps matras 7,7 € 407,50 7,6 7,7 7,6 #2 M-Line Wave matras 7,4 -€ 649 7,1 7,5 7,9 #3 Ikea Akrehamn matras 7,3 -€ 200 6,7 7,6 7,9 #4 Emma Hybrid matras 7,3 € 489,50 8,0 7,7 5,8 #5 Hn8 Lidl matras 7,1 -€ 220 6,9 7,3 7,3 #6 Beter Bed matras 7,1 -€ 300 6,7 7,1 7,9 #7 M-Concept 7,1 -€ 400 7,0 6,5 7,9 #8 M Line Wave smart 7,0 -€ 300 6,7 6,8 7,9 #9 B Bright matras 7,0 -€ 760 7,4 6,3 7,3 #10 Kipli matras 6,9 -€ 1440 6,0 7,4 7,7

In de bovenstaande tabel zie je dat het aanpasbare Matt matras van Matt Sleeps door de Consumentenbond beoordeeld is als beste matras. Met een 7,7 staat het Matt matras ruim boven de andere matrassen. Daarmee is het Matt Sleeps matras het beste matras uit de top 10.

Het beste matras: Matt Sleeps

Het beste matras, het Matt matras bestaat uit 4 lagen schuim: PU schuim van 8 cm, koudschuim van 8 cm, koudschuim van 4 cm en traagschuim van 4 cm. Deze lagen kunnen op verschillende manieren gestapeld worden voor verschillende lig eigenschappen. Op de website is te zien in welk geval je welke opbouw moet kiezen. De Consumentenbond gebruikt voor de ondersteunings- en drukverdelingstests steeds de aanbevolen opbouw.

Pluspunten:

Gratis thuisbezorgd

Hoes mag gewassen worden op 60°C

Goede ondersteuning voor rugslapers

Goede ondersteuning voor zijslapers

Goed ligcomfort

Gunstige probeer- en retourvoorwaarden

Expert review Consumentenbond van het Matt matras:

‘Het Matt Sleeps matras is goed aan te passen aan jouw lichaamstype en slaaphouding. Hij doet het goed qua ondersteuning, comfort en is ook nog eens duurzaam.’

Prima matras voor rug- en zijslapers

Het Matt matras is op 6 manieren aan te passen qua hardheid. Vooral als je graag op je rug of zij slaapt biedt het goede ondersteuning en veel comfort. Het matras gaat lang mee en is goed te recyclen.

Wat is er goed aan het Matt Sleep matras?

Zowel de ondersteuning als het comfort van het Matt matras zijn uitstekend. Het beste matras is opgebouwd uit zes verschillende schuimlagen, die naar eigen wens kunnen worden gestapeld. Hierdoor kun je de hardheid en het comfort van het matras aanpassen aan jouw voorkeuren. Op de website wordt duidelijk uitgelegd welke opbouw het beste bij jou past. Tijdens de tests hebben ze het matras telkens aangepast aan verschillende lichaamstypes. Vooral voor mensen die op hun rug of zij slapen, biedt het matras uitstekende ondersteuning.

Als je graag op je buik slaapt, biedt het nog steeds voldoende ondersteuning. Het Matt matras heeft een lange levensduur. Zelfs na 30.000 keer walsen over het matras blijft het stevig. Op andere duurzaamheidsaspecten scoort het beste matras ook goed tot zeer goed. De verschillende lagen van het matras bestaan uit diverse soorten schuim. Wat betreft de milieubelasting tijdens de productie scoort dit matras voldoende. Bovendien is het matras goed recyclebaar omdat de schuimlagen niet zijn verlijmd. Daarnaast is de tijk van het matras gemakkelijk wasbaar op 60 graden, waardoor het matras langer te gebruiken is. Aldus de Consumentenbond.

Wat is er niet goed aan het Matt Sleeps matras?

Door de constructie van het matras is het niet mogelijk om het om te draaien van boven naar onder.

Wat moet ik nog meer weten over het Matt matras?

Het Matt Sleeps matras is verkrijgbaar voor aankoop via de website. Als het matras niet aan je verwachtingen voldoet, biedt Matt Sleeps de mogelijkheid om het gratis op te laten halen. Je hebt een proef slaapperiode van 120 dagen om het matras uit te proberen en te beoordelen of het aan jouw wensen voldoet.

Hoe test de Consumentenbond de beste matrassen?

Om tot het beste matras te komen gebruikt de Consumentenbond een testmethode. Allereerst is het opvallend om te weten dat de matras test van de Consumentenbond is aangepast. De oude testwinnaar, Emma matras, staat niet meer in de top 3 nadat er veel klachten binnenkwamen over de hardheid. Klanten kochten het matras, maar in veel gevallen bleek het matras veel te hard om op te slapen. Hierop heeft de Consumentenbond nog eens kritisch naar de test gekeken en hebben ze het onderdeel drukverdeling test toegevoegd.

Lichaamsondersteuning van het matras

Comfort van het matras Drukverdeling Veerkracht Minimale dikte Nabewegen na omdraaien Vochtdoorlatendheid

Levensduur en duurzaamheid van het matras levensduur recyclebaarheid milieubelasting wasbaarheid en vakmanschap



Lichaamsondersteuning van het beste matras

Als een matras geen goede ondersteuning geeft, dan heb je sneller kans op lichamelijke klachten. Een matras van goede kwaliteit biedt optimale lichaamsondersteuning en zorgt voor een ontspannen ligpositie. De mate waarin een matras je lichaam ondersteunt, is ook afhankelijk van je gewicht en lichaamsvorm. Om de lichaamsondersteuning te testen, maakt de Consumentenbond gebruik van drie poppen met verschillende lichaamstypen. Het oordeel over de ondersteuning is gebaseerd op het gemiddelde van de scores voor de drie verschillende lichaamstypen. De ondersteuning wordt gemeten in drie slaapposities voor alle drie de lichaamstypen:

Rugslapers

Zijslapers

Buikslapers

Bepalen van het comfort van het matras

Het bepalen van het comfortniveau van het beste matras is een uitdaging, omdat dit zeer persoonlijk is. Wat voor de één comfortabel is, kan voor een ander juist onprettig aanvoelen. De voorkeuren variëren sterk per persoon. Sommigen geven de voorkeur geven aan een stevig matras, terwijl anderen de voorkeur geven aan een zacht matras met bijvoorbeeld veel traagschuim in de toplaag. Bij het beoordelen van het ‘comfort’ van een matras probeert de Consumentenbond een indruk te geven van hoe prettig het matras aanvoelt door middel van verschillende metingen. Namelijk door de drukverdeling, veerkracht, de dikte, het nabewegen bij omdraaien en de vochtdoorlatendheid van het matras te meten.

Levensduur en duurzaamheid van de beste matrassen

Om de duurzaamheid en prestaties van de beste matrassen te beoordelen, onderwerpt de Consumentenbond ze aan een intensieve test. Een wals met een gewicht van 140 kilo rolt 30.000 keer over de matrassen, wat overeenkomt met een gemiddeld gebruik van 8 tot 10 jaar. Na deze test worden opnieuw alle technische eigenschappen van de matrassen getest. Zo wordt gecontroleerd hoeveel dikte het matras heeft verloren als gevolg van de test.

Daarnaast wordt ook de hoeveelheid stevigheid die het matras heeft verloren gemeten. Dit geeft inzicht in de mate van veerkracht en behoud van de oorspronkelijke eigenschappen van het matras. Bovendien beoordeelt de Consumentenbond ook of het matras nog steeds voldoende ondersteuning biedt aan het lichaam. Er wordt gekeken of het matras nog in staat is om de juiste lichaamshouding te behouden en de wervelkolom correct uitgelijnd te houden. Deze evaluaties helpen om de kwaliteit en prestaties van de matrassen grondig te beoordelen na de intensieve testperiode.

Groene Keuze

Het predicaat Groene Keuze wordt toegekend door de Consumentenbond aan producten of diensten die op het gebied van duurzaamheid minimaal een 7 scoren. Bij de beoordeling kijken de onderzoekers, afhankelijk van het specifieke product, naar verschillende aspecten zoals energieverbruik, gebruikte materialen of ingrediënten en verpakking. Alleen producten of diensten die een goede algemene beoordeling hebben (minimaal een 7) komen in aanmerking voor het predicaat Groene Keuze. Dit predicaat vormt een aanvulling op de reeds bestaande predicaten “Beste uit de Test” en “Beste Koop”. Het benadrukt het belang van duurzaamheid en biedt consumenten een duidelijke keuze voor producten of diensten die milieuvriendelijker en duurzamer zijn. Het beste matras uit de test scoort een 7,6 op duurzaamheid.

Met de bovenstaande informatie hopen we dat je een goede indruk hebt van de beste matrassen in de markt. Een matras blijft echter vaak ook een persoonlijke voorkeur. Het is daarom ook zinvol om te kijken naar matrassen met de optie om proef te slapen.