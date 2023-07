Komt er extra belasting op vlees en zuivel?

Eerder dit jaar adviseerde een speciale klimaatcommissie dat het kabinet moet overwegen extra belasting te heffen op vlees en zuivel. Dit om de klimaatdoelen voor 2050 te kunnen behalen.

Na de mislukte onderhandelingen over een landbouwakkoord lijken deze plannen voorlopig van de baan, maar de nieuwe verkiezingen kunnen hier weer verandering in brengen. Wat betekent het consumeren van minder vlees en zuivel, behalve voor het klimaat, voor de gezondheid? En zijn er alternatieven?

Dierlijke eiwitten

Steeds meer mensen kiezen ervoor om minder of geen vlees en zuivel te consumeren. De redenen hierachter variëren van zorgen om het klimaat en dierenwelzijn, tot het simpelweg niet lekker vinden van deze producten. Er zijn mede daarom tegenwoordig steeds meer vleesvervangers te koop.

Hoewel je ook zonder dierlijke producten heerlijk kunt eten, is het wel van belang om te voorkomen dat je een tekort aan bepaalde voedingsstoffen oploopt, waaronder bepaalde eiwitten. Eiwitten zijn o.a. onmisbaar voor de opbouw en het herstel van spieren én zijn een belangrijke bron van energie.

Wat zijn eiwitten?

Eiwitten zijn bouw- en voedingsstoffen die je lichaam nodig heeft voor verschillende regelprocessen. Denk hierbij het opbouwen van spiermassa, maar ook aan het zorgen voor een gezonde stofwisseling en hormoonhuishouding. Als je te weinig eiwitten binnenkrijgt, kun je last krijgen van verschillende gezondheidskwalen. Voorbeelden hiervan zijn broze nagels, vermoeidheid en een verminderde weerstand. Op de lange termijn kan een eiwittekort leiden tot bloedarmoede, oedeem en spierafbraak.

Eiwitten haal je uit dierlijke en plantaardige producten. Dierlijke producten (zoals vlees, vis, gevogelte, zuivel en eieren) bevatten meer (verschillende) eiwitten dan plantaardige producten (zoals noten, zaden, graan en peulvruchten). Het is voor mensen die geen of weinig vlees en zuivel eten, dus extra belangrijk om hun dagelijkse eiwitinname in de gaten te houden. Ook als je intensief sport, zijn eiwitten van groot belang. Eiwitten helpen je namelijk om snel weer te herstellen na een inspanning. In principe kunnen via normale voeding, ook bij een plantaardig dieet, voldoende eiwitten worden verkregen. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij fanatieke krachtsporters, kan het verstandig zijn om daarnaast supplementen te gebruiken, zoals whey (wei) of caseïne.

Wat zijn caseïne en whey?

Caseïne en whey zijn de belangrijkste eiwitten uit zuivel. Beide zijn beschikbaar in poedervorm en kun je eenvoudig toevoegen aan eiwitshakes en diverse maaltijden en drankjes. Het verschil tussen caseïne en wei? Dat is dat caseïne een tragere opname heeft dan whey. Je gebruikt caseïne voor een langdurige werking, bijvoorbeeld voordat je gaat trainen. Wei is dankzij zijn snelle werking juist erg geschikt om na een inspanning te gebruiken. Zo vul je je reserves binnen de kortste keren weer aan.

Voor wie is eiwitpoeder geschikt?

Volgens het Voedingscentrum heb je dagelijks heb je 0,83 gram eiwit nodig per kilogram lichaamsgewicht. Voor mensen die geen dierlijke producten eten, kan het lastig zijn om deze hoeveelheid te behalen. Uit plantaardige producten haal je immers minder eiwitten dan uit vlees of zuivel. Mensen die intensief sporten en vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, mogen iets meer eiwitten per dag binnenkrijgen. Eiwitpoeder is in deze gevallen de ideale manier om snel én eenvoudig toch voldoende eiwitten binnen te krijgen.

Goed om te weten: raadpleeg je arts of verloskundige als je whey of caseïne wilt gebruiken tijdens je zwangerschap.