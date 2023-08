Steeds meer mensen met de elektrische auto op vakantie: dit moet je weten!

Door de jaren heen zijn we steeds meer elektrisch gaan rijden. Elektrisch rijden lijkt de toekomst te zijn. In Nederland wordt dit dan ook uitermate goed gestimuleerd. Wij beschikken over misschien wel de beste infrastructuur voor bestuurders van elektrische auto’s. Dat maakt elektrisch rijden in Nederland erg gemakkelijk. Maar hoe is dat als je op vakantie gaat? Zeker in de huidige periode is op vakantie met de elektrische auto uiteraard een hot topic. Maar dat vraagt wel de nodige voorbereidingen.

Ga jij binnenkort voor de allereerste keer op vakantie met een elektrische auto? Dan is het goed om alvast over een aantal dingen na te denken. Hieronder zetten we de belangrijkste aandachtspunten op een rij.

Zijn er wel genoeg laadpalen beschikbaar?

In de EU is het over het algemeen heel goed gesteld met de laadpaaldekking. Zo goed geregeld als in Nederland is het nog nergens. Wij zijn het land met de meeste publieke laadpalen binnen Europa. Maar dat betekent niet dat ze in de landen om ons heen niet met een inhaalslag bezig zijn. Met name onze buurlanden zijn goed op weg om ons te evenaren. Er zijn echter ook landen waar weliswaar laadpalen aanwezig zijn, maar waarbij deze wel degelijk schaars te noemen zijn. Daarom is het belangrijk om van tevoren te controleren hoe dat zit bij de landen waar jij doorheen reist.

Met behulp van de GRID app ontdek jij eenvoudig waar er laadpalen in de buurt zijn, of deze beschikbaar zijn en welke tarieven er op dat moment gelden. Afgaande van je actieradius, kun je zo eenvoudig een route langs enkele laadpalen uitstippelen. Zo weet je precies hoe je moet rijden en kom je nooit zonder lege accu te staan.

Houd er rekening mee dat het in de zomertijd drukker kan zijn bij de laadpalen. Zeker nu steeds meer mensen elektrisch rijden en hier dus ook mee op vakantie gaan. Je kunt dit voorkomen door een laadpaal te zoeken die iets van de snelweg gelegen is. Stippel je route van tevoren alvast uit met de app. Het maakt natuurlijk ook verschil op welk moment je reist. Probeer in elk geval de zogenaamde zwarte zaterdag te vermijden.

Kan je elke laadpas gebruiken?

Zolang je binnen de EU blijft, kun je in principe elke laadpas gebruiken in het buitenland. De meeste passen hebben ook een Europese dekking. Toch is het wel verstandig om dit nog even uit te zoeken. In sommige landen is het toch nodig om tijdelijk een speciale laadpas aan te vragen. Gelukkig zien we ook op steeds meer laadpalen een QR-code verschijnen. Deze code kan worden gebruikt om ook zonder laadpas te laden.

Rij niet te lang door

Ben jij iemand die normaal gesproken doorrijdt tot de accu bijna geheel leeg is? Dan kom je hier waarschijnlijk makkelijk mee weg. Er zijn genoeg publieke laadpalen, dus er is er eigenlijk wel één in de buurt. In het buitenland beschik je echter niet over deze luxe. Daarom wordt aanbevolen om bij een accu van 15 procent al een laadpaal op te zoeken. Zo is er altijd genoeg tijd over en voorkom je dat je ooit met een lege accu langs de weg komt te staan.